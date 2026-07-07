Un instructor de vuelo murió al caer desde su avioneta en medio de una práctica en Córdoba

En ese momento la aeronave se encontraba a unos 250 metros de altura. La alumna consiguió mantener el control del avión y completar el aterrizaje sin sufrir heridas, pese a la situación extrema que acababa de atravesar.

Bertazzo, quien era piloto comercial e incluso se había postulado en una compañía privada en los últimos tiempos, trabajaba en la escuela Flying Parrot Córdoba desde hacía cuatro años. También tenía experiencia laboral en Chile.

Sus compañeros afirman que era muy profesional y que lo caracterizaba su buen humor. El director de la empresa, Eduardo Álvarez, subrayó que acumulaba casi una década de formación continua y experiencia en la actividad, consolidándose como un referente de consulta para los estudiantes que daban sus primeros pasos.

En sus redes, el instructor consignaba que tenía licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATP) de la FAA, que es el nivel más alto de certificación y es un requisito para actuar como piloto al mando en aerolíneas de transporte regular; en general, requiere acreditar un total de 1500 horas de vuelo, aprobar un examen escrito de ATP y completar el programa de formación.

"Hay una relación alumno - instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente había algo en su psique", agrega Álvarez.

En esa línea, añade: "Si bien estamos obligados a que si tenemos una mínima situación que impide poder tener el cuerpo disponible para volar no se vuela y eso es una una consigna muy clara, ¿cómo hacés para detectar esta situación sin conocer el trasfondo? Estamos todos shockeados".

Eduardo dice que solo la familia podía saber qué estaba ocurriendo en el día a día de Leandro. Hay cosas de su vida personal de las que se enteraron luego lo sucedido. "Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia", concluye.

El caso es investigado por la Justicia Federal de Córdoba, que es la que tiene competencia sobre incidentes aéreos.