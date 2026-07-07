Fuerte choque entre una ambulancia y una camioneta en Caballito: hay un herido
Un hombre de 38 años tuvo que ser trasladado al Hospital Piñero. Importante operativo del SAME en el lugar.
Un hombre de 38 años tuvo que ser trasladado al Hospital Piñero luego de que una ambulancia privada y una camioneta protagonizaran un fuerte choque este martes en el límite de los barrios de Caballito y Parque Chacabuco.
Según detallaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el siniestro ocurrió minutos después de las 10 de la mañana sobre la Avenida Directorio al 1100, entre Emilio Mitre y Hortiguera.
Si bien inicialmente se informó que el choque había ocurrido entre un auto y una moto, minutos más tarde luego se rectificó que el siniestro había sido protagonizado por una ambulancia privada y una camioneta.
Como consecuencia del choque, un hombre de 38 años fue asistido por médicos del SAME y luego trasladado de urgencia al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero.
Al menos 12 accidentes en la mañana de este martes
La mañana de este martes estuvo marcada por una intensa seguidilla de siniestros viales en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las 7 y el mediodía se registraron al menos 12 accidentes de tránsito, con un saldo de 10 personas asistidas por el SAME, de las cuales seis debieron ser trasladadas a hospitales porteños.
El hecho de mayor magnitud fue una colisión múltiple en Villa Soldati, donde cuatro personas resultaron heridas.
El siniestro se produjo cerca del mediodía sobre la avenida Fernández de la Cruz, a la altura de Miralla, donde se registró una colisión múltiple con cuatro vehículos involucrados. Como consecuencia del impacto, el SAME asistió a cuatro personas: una menor de 10 años y una mujer de 36 fueron trasladadas al Hospital Grierson, mientras que dos hombres adultos fueron atendidos en el lugar y no requirieron derivación.
También se registró un choque entre dos motos en Doblas y Zelarrayán. El SAME asistió a un motociclista de 41 años con politraumatismos, quien fue derivado al Hospital Penna para una mejor atención.
En Recoleta, una mujer de 64 años fue atropellada por un vehículo en Juncal al 2600. La víctima recibió asistencia médica y fue trasladada al Hospital Rivadavia. Más tarde, otra mujer de la misma edad fue embestida por un auto en la intersección de avenida Corrientes y Reconquista. En este caso fue atendida en el lugar y no fue necesario su traslado.
En Villa Devoto, un choque entre un auto y una moto en Marcos Paz al 3900 dejó como saldo un motociclista de 23 años herido, quien fue derivado al Hospital Zubizarreta.
A la seguidilla de accidentes se sumó el incendio de un auto Volkswagen Gol sobre la avenida Sarmiento al 4200 que se prendió fuego de manera generalizada. Bomberos de la Ciudad lograron controlar las llamas y, según se informó, no fue necesaria la intervención del SAME, ya que no hubo personas lesionadas.
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