Fuerte choque entre una ambulancia y una camioneta en Caballito: hay un herido

Un auto se prendió fuego en pleno Palermo

El hecho de mayor magnitud fue una colisión múltiple en Villa Soldati, donde cuatro personas resultaron heridas.

El siniestro se produjo cerca del mediodía sobre la avenida Fernández de la Cruz, a la altura de Miralla, donde se registró una colisión múltiple con cuatro vehículos involucrados. Como consecuencia del impacto, el SAME asistió a cuatro personas: una menor de 10 años y una mujer de 36 fueron trasladadas al Hospital Grierson, mientras que dos hombres adultos fueron atendidos en el lugar y no requirieron derivación.

También se registró un choque entre dos motos en Doblas y Zelarrayán. El SAME asistió a un motociclista de 41 años con politraumatismos, quien fue derivado al Hospital Penna para una mejor atención.

En Recoleta, una mujer de 64 años fue atropellada por un vehículo en Juncal al 2600. La víctima recibió asistencia médica y fue trasladada al Hospital Rivadavia. Más tarde, otra mujer de la misma edad fue embestida por un auto en la intersección de avenida Corrientes y Reconquista. En este caso fue atendida en el lugar y no fue necesario su traslado.

En Villa Devoto, un choque entre un auto y una moto en Marcos Paz al 3900 dejó como saldo un motociclista de 23 años herido, quien fue derivado al Hospital Zubizarreta.

A la seguidilla de accidentes se sumó el incendio de un auto Volkswagen Gol sobre la avenida Sarmiento al 4200 que se prendió fuego de manera generalizada. Bomberos de la Ciudad lograron controlar las llamas y, según se informó, no fue necesaria la intervención del SAME, ya que no hubo personas lesionadas.