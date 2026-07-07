Narcotráfico en Argentina: aumentó un 500% la cantidad de droga incautada en el último año y medio
Un informe reciente da cuenta del incremento del narcotráfico transnacional sobre el territorio argentino, con destino principalmente hacia Europa.
De todas las exportaciones que Argentina esperaba incrementar en el corto plazo probablemente la de drogas ilegales no era la más deseada, pero en el último año y medio subió un 500% la cantidad de secuestros de estupefacientes realizados en operativos policiales, lo que da cuenta de un panorama.
En un informe reciente del Fondo de Investigación e Inteligencia Financiera (FININT) consta la actividad detectada del arcotráfico transnacional en territorio argentino, con esquemas que tenían por destino final el mercado ilegal en Europa.
De ese informe se desprende que entre enero de 2024 y junio de 2026 efectivos de la Policía Federal y otras autoridades nacionales decomisaron 14.946 kilos de clorhidrato de cocaína, un 508% más que todo lo secuestrado entre 2020 y 2023.
El 82% de los 44 cargamentos de drogas que fueron analizados como parte del informe eran originarios de Bolivia, y en su mayoría fueron decomisados en pasos fronterizos como el de Salta.
Para elaborar el informe se tomaron datos de 44 operativos verificables, todos con cargamentos de al menos 100 kilos, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) como fuentes primarias, y artículos periodísticos como relatos secundarios.
El presidente de FININT, Juan Félix Marteau, señaló al sitio Infobae que el notable aumento de secuestro de drogas en operativos en Argentina tuvo que ver, en parte, al crecimiento de la producción en países de la región.
"En 2023, Colombia, Perú y Bolivia pusieron en el mercado 3700 toneladas de esta droga, lo que implica un crecimiento de más del 300% en esta última década. Al mismo tiempo, el mercado de consumo de cocaína europeo ha seguido creciendo", señaló Marteau.
El cargamento promedio de drogas incautadas por procedimiento fue de 340 kilos entre 2024 y 2025, y un volumen total de más de seis toneladas por año.
"Las incautaciones que analizamos permiten concluir que la ruta 34 es el principal vector de tráfico de cocaína boliviana en nuestro territorio. De los casi 15.000 kilogramos secuestrados, 5.000 fueron incautados en este corredor", consta en el informe como corolario del análisis de las pruebas.
Ese corredor conecta los pasos fronterizos con Bolivia, como Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal, con la provincia de Santa Fe, y de ahí, a Buenos Aires.
Por ejemplo, un cargamento puede entrar desde Bolivia a Salta a través del paso fronterizo de Aguas Blancas y llegar por la ruta 34 a Rosario.
Si no es por tierra, la droga puede llegar por aire al norte de Santa Fe, en avionetas Cessna que aterrizan en pistas clandestinas en Vera, Villa Eloísa y San Cristóbal.
Marteau señaló que en el 11% de los operativos analizados, las avionetas aterrizaron en la provincia de Entre Ríos o en la de Santa Fe. Una vez ahí, el camino a la Ciudad de Buenos Aires llevará apenas tres o cuatro horas por la ruta nacional 9.
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