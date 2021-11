Horror en Quilmes: hallan animales muertos y mutilados a orillas del río

Además del macabro cuadro y el olor que inunda la ciudad es insoportable. "No es que, hagan lo que quieran, matan animales indefensos los sacrifican, los hacen sufrir y luego dejan todo para que la gente que no tiene nada que ver con esas practicas limpie los restos que ellos dejan. Al menos que tengan respeto por el resto de la sociedad, Respeto por el medio ambiente, que no lo hagan en el río y fundamentalmente que limpien todo luego de hacer estas atrocidades" fue el relato de uno de los vecinos del lugar que mostraba su indignación en dialogo con minutouno.com