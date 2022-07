Violencia animal en Rawson: acribillaron a un perro a balazos y su familia exige justicia

Al cabo de unas horas, unos albañiles que trabajan en la casa de los damnificados advirtieron a la familia que el perro estaba herido y, al revisarlo, descubrieron que el animal tenía dos orificios de bala. Rápidamente lo llevaron a una veterinaria donde le realizaron estudios y lo operaron pero, desafortunadamente, Homero no resistió y falleció.

“Estamos molidos porque al perro lo tenemos de chiquito y es un integrante más de la familia. Además, por la forma en que lo han matado”, dijo Sofía Tapia, dueña del perro.

perro baleado rawson

La familia cree saber quienes fueron los agresores pero no tienen pruebas para denunciarlo. “Seguimos los rastros de sangre y llegamos hasta la vereda de una casa del barrio donde habían baldeado, pero se notaban", comentó la mujer al medio Del Sur.

Al consultarle a la propietaria de la vivienda donde estaban las manchas si había visto o sabía lo que había pasado con su perro, pero recibieron una respuesta inesperada. “La mujer se puso nerviosa, se subió a una camioneta y se quería ir. Ella nos decía: yo no he sido, a mí no me echen la culpa, mi marido se ha ido temprano y nosotros no tenemos armas. Estaba alterada y enojada. Nosotros lo primero que pensamos es que fueron ellos por la forma en que reaccionaron”, comentó la damnificada.

Según trascendió, esa familia tiene antecedentes de amenazas y agresiones contra los perros de los vecinos, algo que se denunció en un grupo de WhatsApp del barrio: “Hay capturas de mensajes de hace bastante tiempo atrás. En una oportunidad, ese señor dijo que a los perros hay que pegarles un corchazo. Una vez compartió una foto de un perro que estaba en su casa y dijo: este es boleta”.

La familia de Homero acudió a la Policía para pedir que se investigue el hecho.