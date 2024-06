Adiós Copa América: descubrió que su novio le fue infiel y se vengó de la peor manera

La venganza: adiós a las entradas para la Copa América

“Hola a todos. Acá la boluda que les habla, ahora cornuda, su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá porque esto... El boludo se dejó las entradas para la Copa América, para los próximos dos partidos. Como la que les habla le iba a regalar los pasajes, lo voy a sortear todo”, inició Candela Fassino.

La joven, notoriamente enojada, cerró: “Sigan a esta cuenta llamada @nuncatefiesdeuna que mañana se sortean las entradas para la Copa y yo les regalo los pasajes. Ah y me olvidaba, para vos y todos los boludos que se creen revivos, nunca te fíes de una mujer despechada”.

despechada sorteo entradas

Candela Fassino reveló: “Estaba de novia hace muy poco con un chico y el día que jugó la Selección su primer partido de la Copa nos juntamos su grupo de amigos con mi grupo de amigas. Yo notaba que el ambiente estaba medio tenso, pero yo pensé que era la atmósfera de un primer encuentro entre todos donde todavía no había confianza”.

“Le pregunté por qué le escribió y no me supo explicar demasiado, así que abrí el chat y me di cuenta de que la conversación estaba borrada porque los últimos mensajes que no tenían mucho sentido, había muchos enviados de la nada”, cerró la influencer.