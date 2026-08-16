Milagro en Córdoba: un tren embistió a un auto donde viajaban 6 personas y una mujer quedó atrapada

Video: un auto quedó sobre las vías con una mujer adentro en Córdoba y fue embestido por un tren



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Los equipos de emergencia llegaron al lugar con celeridad. Efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, junto a personal sanitario y agentes de Tránsito, trabajaron en el operativo de auxilio. Los bomberos lograron extraer a la mujer del habitáculo deformado, y los médicos la asistieron de inmediato. Para sorpresa de todos, la víctima resultó ilesa, sin fracturas ni heridas internas, solo con el impacto emocional propio del suceso.