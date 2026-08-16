Milagro en Córdoba: un tren embistió a un auto donde viajaban 6 personas y una mujer quedó atrapada
El Chevrolet Prisma sufrió una avería en las vías. Cinco ocupantes lograron escapar, pero una mujer quedó aprisionada. El tren de carga la arrastró metros, pero los bomberos la rescataron ilesa.
Una tarde de pánico sacudió el sábado a la ciudad de Córdoba. Un automóvil Chevrolet Prisma se detuvo de manera forzosa sobre el tendido férreo en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quirós, dentro del barrio Marqués Anexo. Una falla mecánica inesperada dejó el rodado inmóvil justo cuando se aproximaba una formación de carga compuesta por 17 vagones.
El convoy, imposibilitado de frenar a tiempo, impactó de lleno contra el vehículo. Dentro del habitáculo viajaban seis personas, entre ellas dos menores de edad. Ante la amenaza inminente, cinco ocupantes reaccionaron con rapidez y descendieron del coche segundos antes de la colisión. Pero una mujer no logró salir y quedó atrapada en su interior.
El choque resultó violento: la locomotora arrastró el Prisma varios metros fuera de los rieles, dejando la parte posterior del automóvil con graves daños estructurales. El resto de la unidad sufrió destrozos considerables, pero afortunadamente el impacto no provocó lesiones graves.
Los equipos de emergencia llegaron al lugar con celeridad. Efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, junto a personal sanitario y agentes de Tránsito, trabajaron en el operativo de auxilio. Los bomberos lograron extraer a la mujer del habitáculo deformado, y los médicos la asistieron de inmediato. Para sorpresa de todos, la víctima resultó ilesa, sin fracturas ni heridas internas, solo con el impacto emocional propio del suceso.
Las cámaras de seguridad del cruce registraron la secuencia completa. Las imágenes muestran el momento en que el auto pierde tracción y queda varado a mitad del paso a nivel, mientras los ocupantes intentan moverlo sin éxito antes de que el tren aparezca en escena.
Posteriormente, la policía y los peritos judiciales iniciaron las investigaciones de rigor. Analizan las causas técnicas de la avería mecánica del rodado y revisan el estado de la señalización en la intersección. Los bomberos aprovecharon para reiterar una advertencia clave: ante cualquier vehículo detenido sobre las vías, la evacuación inmediata resulta vital para salvar vidas. Este episodio, con final feliz, refuerza esa enseñanza.
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