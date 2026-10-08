Córdoba: condenaron a perpetua a la madre y a otros dos acusados de asesinar a Aralí Vivas

El tribunal estuvo integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena, y el jurado popular que los halló culpables estuvo conformado por ocho ciudadanos.

Al escuchar la sentencia, la madre de Aralí comenzó a gritar contra Vivas y también contra el padre de la nena: “¡Ricardo, drogadicto, por culpa tuya me tuve que ir a buscar la comida para mi hija!”, le espetó, y luego, al dirigirse a Simeone y a Varela les dijo: “Ustedes también”, agregando directamente contra Simeone: “Vos te olvidaste que tenés hijos conmigo, desgraciado”.