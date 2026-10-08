Córdoba: condenaron a perpetua a la madre y a otros dos acusados de asesinar a Aralí Vivas
Además de Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí, fueron condenados Ezequiel Matías Simeone, su pareja, y Cristian Hernán Varela, un amigo de ambos.
La Justicia de Córdoba condenó a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch (28) y a los otros dos acusados por el crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años asesinada el 1 de noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, ubicada al noreste del territorio cordobés.
Los otros dos condenados son Ezequiel Matías Simeone (33), pareja en ese momento de la madre de la víctima, y Cristian Hernán Varela (40), un amigo de ambos, al concluirse que los tres fueron responsables del asesinato de la nena.
Como se sabe, el cuerpo de Aralí fue encontrado después de un incendio en la casa donde estaba junto a sus victimarios, quienes provocaron las llamas en la vivienda para intentar borrar evidencias que los incriminaban.
Los condenados llegaron al juicio imputados por los delitos de abuso sexual agravado y homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y en carácter criminis causa. Simeone también fue sindicado como quien inició el incendio para eliminar pruebas y Rauch como partícipe necesario del horrible asesinato.
La sentencia se conoció este jueves en los tribunales de San Francisco, después de los alegatos de las partes, donde la fiscal Consuelo Aliaga Díaz pidió prisión perpetua para los tres imputados y las defensas solicitaron sus absoluciones.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena, y el jurado popular que los halló culpables estuvo conformado por ocho ciudadanos.
Al escuchar la sentencia, la madre de Aralí comenzó a gritar contra Vivas y también contra el padre de la nena: “¡Ricardo, drogadicto, por culpa tuya me tuve que ir a buscar la comida para mi hija!”, le espetó, y luego, al dirigirse a Simeone y a Varela les dijo: “Ustedes también”, agregando directamente contra Simeone: “Vos te olvidaste que tenés hijos conmigo, desgraciado”.
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