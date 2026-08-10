Murió "Charo" Acevedo, la legisladora cordobesa cercana a Martín Llaryora
María del Rosario Acevedo tenía 55 años y pertenecía a Hacemos Unidos por Córdoba. Sus restos serán velados en la Legislatura provincial.
La política cordobesa atraviesa horas de profundo pesar por la muerte de María del Rosario “Charo” Acevedo, legisladora provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, quien falleció este domingo a los 55 años. La dirigente, que mantenía una relación cercana con el gobernador Martín Llaryora, había atravesado durante los últimos meses una enfermedad que la obligó a tomar licencia en la Legislatura.
La noticia fue comunicada por la propia Legislatura de Córdoba y posteriormente confirmada por Llaryora, quien la despidió públicamente con un mensaje cargado de afecto. Acevedo era una dirigente vinculada al departamento Río Primero y había llegado a la Unicameral provincial en 2023. Su muerte provocó numerosas muestras de acompañamiento dentro del peronismo cordobés y entre dirigentes que compartieron con ella distintos espacios políticos, sociales y comunitarios.
El mensaje de Martín Llaryora tras la muerte de Charo Acevedo
El gobernador de Córdoba expresó públicamente su tristeza por la muerte de la legisladora y destacó especialmente el vínculo personal que los unía. “Con profundo dolor despido a una querida amiga, María del Rosario Acevedo, nuestra querida Charo”, escribió Llaryora al confirmar la noticia.
Luego agregó: “Es muy difícil encontrar palabras para un momento como este. Charo fue una gran amiga, una compañera de tantos años y una colaboradora entrañable que siempre estuvo presente, acompañando con compromiso, generosidad y una enorme calidad humana”.
El mandatario también destacó la manera en la que Acevedo enfrentó su enfermedad durante los últimos meses. Según recordó, la legisladora “enfrentó su enfermedad con una fortaleza admirable, dando pelea hasta el final, acompañada por el cariño de su familia, sus amigos y de todos quienes la queríamos”. Dentro del espacio oficialista cordobés, Acevedo era considerada una dirigente cercana a Llaryora y había desarrollado diferentes tareas antes de ocupar una banca en la Legislatura.
¿Quién era María del Rosario “Charo” Acevedo?
Acevedo nació el 4 de julio de 1971 en Obispo Trejo, localidad ubicada en el departamento Río Primero. Su origen en el interior cordobés ocupaba un lugar importante en su identidad política y personal. En su perfil institucional dentro de la Legislatura se definía como una mujer “del interior del interior” y resaltaba que había nacido y crecido en Obispo Trejo.
Además de su actividad política, era profesora y había realizado distintas capacitaciones vinculadas con la gestión pública y el trabajo social. Entre ellas se encontraban la Diplomatura en Gestión de Gobiernos Locales de la Universidad Tecnológica Nacional y la Diplomatura en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Córdoba.
También se había formado en áreas relacionadas con la niñez, la discapacidad y la prevención de las adicciones, temas que posteriormente estuvieron vinculados con parte de su trabajo institucional.
Antes de llegar a la Legislatura, Acevedo tuvo participación en diferentes espacios comunitarios y religiosos. Entre otras actividades, trabajó en el Albergue Estudiantil José Manuel Celayes y en la Parroquia San Antonio de Padua, ambos en Obispo Trejo. Más tarde, ya instalada en la ciudad de Córdoba, se vinculó con la Pastoral Social de la Arquidiócesis.
El rol de Charo Acevedo en la Legislatura de Córdoba
Acevedo integraba la Unicameral provincial desde 2023 como representante del departamento Río Primero. Durante su paso por la Legislatura estuvo al frente de la comisión de Adicciones y Culto, una función relacionada con varias de las áreas sociales y comunitarias en las que había desarrollado su trayectoria.
La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, dispuso declarar duelo mediante un decreto y también expresó su pesar por el fallecimiento. La recordó como “una mujer comprometida, cercana y de profundas convicciones, que dejó su huella en la Legislatura y, sobre todo, en cada persona que tuvo la oportunidad de compartir con ella”.
Los restos de la legisladora serán velados este lunes en la propia Legislatura de Córdoba, el espacio donde desarrolló parte de su última etapa de actividad política. La despedida reunirá a familiares, dirigentes, compañeros de militancia y personas que compartieron con Acevedo sus diferentes etapas de trabajo social y político.
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