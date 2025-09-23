Córdoba: elevan a juicio la causa por el asesinato de Aralí Vivas y podrían condenar a su madre y su padrastro

Los tres están con prisión preventiva desde el año pasado.

crimen arali vivas Brinkmann cordoba La madre de Aralí Vivas fue detenida en Córdoba

Durante la etapa de investigación judicial el fiscal Payges logró reunir pruebas y testimonios de vecinos y familiares de Aralí que reconstruyeron no sólo cómo fueron sus últimos días sino el calvario que vivía bajo el mismo techo que su madre y Simeone.

Por ejemplo, las cámaras de seguridad de la vía pública captaron las entradas y salidas de Simeone y Varela durante la madrugada del sábado 2 de noviembre, hasta que eventualmente se percibe el incendio dentro de la vivienda.

crimen arali vivas Brinkmann cordoba Aralí Vivas tenía 8 años y fue hallada sin vida en el interior de la vivienda

El cuerpo sin vida de Aralí estuvo varias horas en la misma casa con sus hermanitos, según supo la fiscalía. También salieron a la luz detalles como que los adultos de la casa hacían "fiestas negras" y tenían un consumo problemático de sustancias.

Cuándo será el juicio por el crimen de Aralí Vivas en Córdoba

La causa pasará ahora a manos de la Cámara del Crimen de San Francisco donde la causa llegará a un juicio por jurados. Todavía no hay una fecha definida, informó el canal El Doce de Córdoba, pero podría ser este año.

Mientras tanto, la Justicia de Córdoba inició una investigación de oficio para determinar si la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) falló en su labor de proteger a la nena dado que ordenó su revinculación con su madre y Simeone aún habiendo tenido que retirarla de su hogar por lo peligroso de sus circunstancias.

Aralí y sus hermanitos había regresado a la casa de su mamá y su padrastro poco antes del crimen.