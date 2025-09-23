Córdoba: elevan a juicio la causa por el asesinato de Aralí Vivas y podrían condenar a su madre y su padrastro
Además de la pareja está acusado un amigo de ellos. Los hombres habrían abusado de la nena de 8 años y luego habrían quemado la casa para ocultar las pruebas.
La justicia de Córdoba está más cerca de llevar a juicio a tres imputados por el abuso sexual y asesinato de Aralí Vivas, la nena de 8 años cuyo cuerpo fue localizado en noviembre de 2024 tras un incendio en su casa de la localidad de Brinkmann.
Casi un año después del crimen el fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Payges, dispuso esta semana el fin de la investigación judicial y firmó el pedido de citación para que lleguen a juicio los tres imputados, que son la madre de Aralí, Rocío Milagros Rauch, y su padrastro, Ezequiel Matías Simeone, además de un amigo de la pareja, llamado Cristian Hernán Varela.
Tanto Rauch, de 28 años, como Varela, de 40, están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, y por homicidio criminis causa, es decir, para cubrir un crimen.
Simeone también enfrenta los mismos cargos, pero además se le imputó la responsabilidad por el incendio que provocó aquel 2 de noviembre de 2024 en la vivienda de Brinkmann, en el departamento de San Justo, Córdoba.
Los tres están con prisión preventiva desde el año pasado.
Durante la etapa de investigación judicial el fiscal Payges logró reunir pruebas y testimonios de vecinos y familiares de Aralí que reconstruyeron no sólo cómo fueron sus últimos días sino el calvario que vivía bajo el mismo techo que su madre y Simeone.
Por ejemplo, las cámaras de seguridad de la vía pública captaron las entradas y salidas de Simeone y Varela durante la madrugada del sábado 2 de noviembre, hasta que eventualmente se percibe el incendio dentro de la vivienda.
El cuerpo sin vida de Aralí estuvo varias horas en la misma casa con sus hermanitos, según supo la fiscalía. También salieron a la luz detalles como que los adultos de la casa hacían "fiestas negras" y tenían un consumo problemático de sustancias.
Cuándo será el juicio por el crimen de Aralí Vivas en Córdoba
La causa pasará ahora a manos de la Cámara del Crimen de San Francisco donde la causa llegará a un juicio por jurados. Todavía no hay una fecha definida, informó el canal El Doce de Córdoba, pero podría ser este año.
Mientras tanto, la Justicia de Córdoba inició una investigación de oficio para determinar si la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) falló en su labor de proteger a la nena dado que ordenó su revinculación con su madre y Simeone aún habiendo tenido que retirarla de su hogar por lo peligroso de sus circunstancias.
Aralí y sus hermanitos había regresado a la casa de su mamá y su padrastro poco antes del crimen.
