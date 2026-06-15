Córdoba: emotivo operativo para trasladar a un recién nacido que esperaba un trasplante de corazón

Córdoba: cayó un delincuente prófugo por el crimen de un nene de 4 años

Samuel Elías Reyes, señalado como uno de los siete delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido en la localidad cordobesa de La Puerta. Sobre él pesaba una orden de captura por el crimen de Zamir Torres, un niño de 4 años asesinado en la ciudad de Frontera.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación santafesino, se ofrecía una recompensa de 20 millones de pesos para quienes brindaran datos que permitieran dar con su paradero. La aprehensión se concretó gracias a un operativo de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI), que desplegó tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación hasta ubicar al sospechoso fuera del territorio santafesino.

Reyes es investigado por el ataque a tiros ocurrido el 9 de julio de 2025 en cercanías de calle 7, en Frontera. En el hecho, el menor Zamir Torres, de 4 años, perdió la vida, mientras que el adulto Brian Maximiliano Martínez, alias “Peladito”, resultó gravemente herido. La causa fue caratulada como homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, el niño, su madre y “Peladito” viajaban en un auto circulando por calle 7 cuando se cruzaron con un Fiat Cronos, desde el cual los agresores dispararon, descendieron del vehículo y continuaron con los disparos. El fatal desenlace ocurrió en las inmediaciones de un polideportivo local.

El detenido quedó a disposición de la Justicia competente, mientras que la pesquisa sigue su curso para determinar responsabilidades y dar con el resto de los involucrados en el ataque.

Según pudo reconstruirse en la investigación, el ataque contra el vehículo en el que viajaban la madre, el niño y Martínez se produjo en un contexto de violencia vinculada a asentamientos irregulares de la zona. Testigos del hecho señalaron que los agresores descendieron del Fiat Cronos y continuaron disparando a corta distancia, lo que determinó la calificación legal del homicidio como calificado por el uso de arma de fuego y por la situación de indefensión de la víctima menor de edad.