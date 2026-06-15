Córdoba: emotivo operativo para trasladar a un recién nacido que esperaba un trasplante de corazón
Un despliegue coordinado de personal de salud y fuerzas de seguridad permitió su traslado desde el aeropuerto hasta un hospital pediátrico.
Un bebé de apenas cinco días de vida fue trasladado en Córdoba bajo un estricto operativo sanitario desde el aeropuerto hasta un hospital pediátrico para recibir un trasplante de corazón de urgencia.
Debido a la delicada situación de salud del recién nacido, las autoridades desplegaron un dispositivo especial para garantizar su llegada al centro médico en el menor tiempo posible. El pequeño era asistido mediante una bomba mecánica que colaboraba con el funcionamiento de su corazón, una condición que requería extremar los cuidados durante todo el trayecto.
El operativo involucró a personal sanitario, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, que coordinaron las acciones necesarias para abrir paso al vehículo que trasladaba al bebé. La prioridad era reducir al mínimo los tiempos de traslado para permitir que el procedimiento médico pudiera realizarse en las mejores condiciones posibles.
Gracias al trabajo conjunto de todos los equipos intervinientes, el operativo se desarrolló con éxito y el recién nacido llegó de manera segura al hospital, donde continuó con la atención especializada prevista.
Las imágenes registradas del traslado se refleja la magnitud del despliegue y el compromiso de los profesionales que participaron de una carrera contrarreloj para darle al bebé una nueva oportunidad de vida. Según remarcaron, en este tipo de intervenciones, cada minuto resulta determinante y la coordinación entre los distintos organismos puede marcar la diferencia.
Córdoba: cayó un delincuente prófugo por el crimen de un nene de 4 años
Samuel Elías Reyes, señalado como uno de los siete delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido en la localidad cordobesa de La Puerta. Sobre él pesaba una orden de captura por el crimen de Zamir Torres, un niño de 4 años asesinado en la ciudad de Frontera.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación santafesino, se ofrecía una recompensa de 20 millones de pesos para quienes brindaran datos que permitieran dar con su paradero. La aprehensión se concretó gracias a un operativo de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI), que desplegó tareas de inteligencia, seguimiento y coordinación hasta ubicar al sospechoso fuera del territorio santafesino.
Reyes es investigado por el ataque a tiros ocurrido el 9 de julio de 2025 en cercanías de calle 7, en Frontera. En el hecho, el menor Zamir Torres, de 4 años, perdió la vida, mientras que el adulto Brian Maximiliano Martínez, alias “Peladito”, resultó gravemente herido. La causa fue caratulada como homicidio calificado.
De acuerdo con la investigación, el niño, su madre y “Peladito” viajaban en un auto circulando por calle 7 cuando se cruzaron con un Fiat Cronos, desde el cual los agresores dispararon, descendieron del vehículo y continuaron con los disparos. El fatal desenlace ocurrió en las inmediaciones de un polideportivo local.
El detenido quedó a disposición de la Justicia competente, mientras que la pesquisa sigue su curso para determinar responsabilidades y dar con el resto de los involucrados en el ataque.
Según pudo reconstruirse en la investigación, el ataque contra el vehículo en el que viajaban la madre, el niño y Martínez se produjo en un contexto de violencia vinculada a asentamientos irregulares de la zona. Testigos del hecho señalaron que los agresores descendieron del Fiat Cronos y continuaron disparando a corta distancia, lo que determinó la calificación legal del homicidio como calificado por el uso de arma de fuego y por la situación de indefensión de la víctima menor de edad.
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