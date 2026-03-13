Córdoba: entró a robar con un cuchillo a un supermercado y el dueño se le tiró encima
El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la localidad de La Francia y quedó registrado por cámaras de seguridad del local.
Un comerciante arriesgo su vida para evitar un robo en su supermercado, cuando un delincuente armado con un cuchillo y amenazó a un empleado. El dueño del comercio intervino, se abalanzó sobre el asaltante para quitarle el arma blanca y logró frustrar el asalto.
El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la localidad de La Francia, en la provincia de Córdoba, y quedó registrado por cámaras de seguridad del local.
El sospechoso ingresó con un pasamontaña que le cubría el rostro, tomó del cuello al empleado y lo obligó a pasar del otro lado del mostrador mientras lo intimidaba para que entregara la recaudación.
"Dame toda la guita”, le exigía el asaltante al trabajador mientras lo mantenía reducido. En ese momento, el propietario del supermercado observó la escena y decidió intervenir. Sin dudarlo, se lanzó sobre el delincuente para intentar desarmarlo y evitar el robo.
Durante el forcejeo, el comerciante logró poner en fuga al ladrón, mientras le gritaba: “Rajá de acá”. El sospechoso escapó corriendo del local y el dueño salió detrás de él para perseguirlo.
Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente
Un policía murió este jueves a la noche en un violento y confuso episodio de inseguridad que sacudió el barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando una banda de delincuentes ingresó a robar a una vivienda ubicada sobre la calle Neper y Avogadro, en las inmediaciones de la Recta Martinoli, según lo confirmado a Cadena 3por la fuerza de seguridad.
Una primera versión indicaba que el hecho habría derivado en un enfrentamiento armado y que fue uno de los malvivientes quien disparó, mientras intentaban escapar del lugar.
Más tarde se supo que el dueño de la casa se habría confundido y habría sido quien efectuó el disparo mortal que terminó impactando en la clavícula del uniformado (por el lugar del impacto no lo cubrió).
Esa persona identificada como Paolo Zambelli fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, imputada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En su domicilio tenía varias armas. Interviene la Fiscalía a cargo de Víctor Chiapero.
La abogada del acusado, Mónica Picco, declaró a Cadena 3: "El me contó que entraron a robarle, estaba su señora en la casa, él subió para buscar más dinero para darle a los ladrones y vio que lo estaban manoseando a la mujer". En ese momento, el hombre tomó un arma y disparó, creyendo que se trataba de uno de los ladrones.
Picco confirmó que su cliente es tirador y poseía varias armas para fines deportivos. Además, detalló que el hombre no tenía intención de matar al policía, ya que pensaba que era un ladrón. "No sabía que era un policía. Pensaba que era uno de los ladrones", afirmó la abogada.
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