Córdoba: entró a robar con un cuchillo a un supermercado y el dueño se le tiró encima

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Córdoba: murió un policía tras recibir una bala y creen que lo confundieron con un delincuente

Un policía murió este jueves a la noche en un violento y confuso episodio de inseguridad que sacudió el barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando una banda de delincuentes ingresó a robar a una vivienda ubicada sobre la calle Neper y Avogadro, en las inmediaciones de la Recta Martinoli, según lo confirmado a Cadena 3por la fuerza de seguridad.

Una primera versión indicaba que el hecho habría derivado en un enfrentamiento armado y que fue uno de los malvivientes quien disparó, mientras intentaban escapar del lugar.

Más tarde se supo que el dueño de la casa se habría confundido y habría sido quien efectuó el disparo mortal que terminó impactando en la clavícula del uniformado (por el lugar del impacto no lo cubrió).

Esa persona identificada como Paolo Zambelli fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, imputada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En su domicilio tenía varias armas. Interviene la Fiscalía a cargo de Víctor Chiapero.

La abogada del acusado, Mónica Picco, declaró a Cadena 3: "El me contó que entraron a robarle, estaba su señora en la casa, él subió para buscar más dinero para darle a los ladrones y vio que lo estaban manoseando a la mujer". En ese momento, el hombre tomó un arma y disparó, creyendo que se trataba de uno de los ladrones.

Picco confirmó que su cliente es tirador y poseía varias armas para fines deportivos. Además, detalló que el hombre no tenía intención de matar al policía, ya que pensaba que era un ladrón. "No sabía que era un policía. Pensaba que era uno de los ladrones", afirmó la abogada.