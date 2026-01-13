Córdoba: fue a una cita con un hombre que conoció en Facebook y no aparece
Tatiana Suárez, de 35 años, fue vista por última vez el domingo en el Parque Sarmiento. Su celular está apagado
Tania Suárez, de 35 años, es intensamente buscada desde el domingo, cuando desapareció luego de asistir a una cita en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba con un hombre que había conocido a través de Facebook. Su celular está apagado y su familia pide colaboración para dar con su paradero.
Según pudo confirmar su familia, Tania salió de su casa en el barrio Argüello Norte el domingo 11 de enero alrededor de las 16.30 a bordo de un auto de aplicación.
Brisa, una de sus hijas, contó que Tania tenía previsto encontrarse con un hombre al que había conocido a través de Facebook, que habían quedado para encontrarse en el Parque Sarmiento donde iban a tomar unos mates.
Sin embargo, cuando la mujer llegó al lugar, les comentó que el chico no era el mismo que el de las fotos de la red social. Pese a esto, igual se quedó a pasar la tarde.
Con el correr de las horas, la situación cambió. Alrededor de las 22, la mujer les avisó que se iban a cenar a un carrito de comidas de la zona y que un amigo del hombre se había sumado al plan. “Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, lamentó la adolescente de 17 años.
Brisa sostuvo que le insistió a su madre para que regresara a su casa: “Ella le decía que sí, que se iba a volver. Después mandó un mensaje diciendo que había llegado un amigo del tipo y que ellos la llevaban a casa".
Sin embargo, más tarde los mensajes cambiaron: “Era como que ellos le habían agarrado el celular porque no era ella la que escribía”, aseguró la menor.
Para las 22 del domingo, los mensajes se cortaron. “Yo le escribí y me contestaba raro: ‘Estoy bien’, ‘No se preocupen’. Yo le preguntaba con quién estaba, cómo se volvía. A las 10 de la noche fue la última conversación. El celular se apagó y no supimos más nada”, detalló la chica en diálogo con El Doce Tv.
Una de las primas de Tania, Brenda Manzanelli, exigió que se investiguen las cámaras de la zona y que “la encuentren como sea”. “Jamás desaparecería sin decirle nada a sus hijos”, aseguró.
La denuncia ya fue realizada en la Unidad Judicial N°19. Tania trabaja como becaria en el CPC de Argüello y tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y años 5. Mide 1.65, tiene s, tiene cabello castaño oscuro hasta los hombros, ojos marrones y posee tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un top blanco, short azul y zapatillas negras.
Cualquier dato puede ser aportado en la Unidad Judicial 19 (calle Andrés Piñero esquina A. Douglas, 1er piso, barrio Argüello). Teléfonos: (03543) 446290 – 4481016 Int. 34581.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario