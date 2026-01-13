Córdoba: fue a una cita con un hombre que conoció en Facebook y no aparece

Brisa sostuvo que le insistió a su madre para que regresara a su casa: “Ella le decía que sí, que se iba a volver. Después mandó un mensaje diciendo que había llegado un amigo del tipo y que ellos la llevaban a casa".

Sin embargo, más tarde los mensajes cambiaron: “Era como que ellos le habían agarrado el celular porque no era ella la que escribía”, aseguró la menor.

Para las 22 del domingo, los mensajes se cortaron. “Yo le escribí y me contestaba raro: ‘Estoy bien’, ‘No se preocupen’. Yo le preguntaba con quién estaba, cómo se volvía. A las 10 de la noche fue la última conversación. El celular se apagó y no supimos más nada”, detalló la chica en diálogo con El Doce Tv.

Una de las primas de Tania, Brenda Manzanelli, exigió que se investiguen las cámaras de la zona y que “la encuentren como sea”. “Jamás desaparecería sin decirle nada a sus hijos”, aseguró.

La denuncia ya fue realizada en la Unidad Judicial N°19. Tania trabaja como becaria en el CPC de Argüello y tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y años 5. Mide 1.65, tiene s, tiene cabello castaño oscuro hasta los hombros, ojos marrones y posee tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un top blanco, short azul y zapatillas negras.

Cualquier dato puede ser aportado en la Unidad Judicial 19 (calle Andrés Piñero esquina A. Douglas, 1er piso, barrio Argüello). Teléfonos: (03543) 446290 – 4481016 Int. 34581.

