Córdoba: dramático rescate de un motociclista que intentó cruzar un río y fue arrastrado por la corriente
El operativo se desplegó tras el aumento del caudal y la circulación de vehículos se vio afectada en distintos puntos de la provincia.
Un impactante operativo de rescate se desplegó este jueves al mediodía en la localidad de Estancia Vieja, provincia de Córdoba, cuando un motociclista de 29 años intentó cruzar el vado del río Los Chorillos pese a la creciente y las advertencias de las fuerzas de seguridad.
El hecho ocurrió cerca de las 12:30, luego de que las autoridades dispusieran el corte total del paso debido al aumento del caudal de agua. Sin embargo, según confirmó la Policía, el hombre hizo caso omiso a las advertencias y decidió avanzar igualmente en su motocicleta.
Según El Doce, apenas ingresó al río, la fuerza del agua lo desestabilizó y lo arrastró junto a su vehículo. En medio de la correntada, el motociclista logró aferrarse a la estructura del cruce y comenzó a pedir auxilio, mientras la moto era llevada río abajo.
El operativo de rescate desplegó técnicas específicas y un sistema de cuerdas para asegurar la extracción del motociclista desde el sector peligroso hasta la orilla. El DUAR empleó todos los elementos de seguridad requeridos para garantizar que el hombre llegara a salvo, procedimiento que fue seguido de una revisión médica en el lugar. Se descartaron heridas, así que no requirió traslado a ningún hospital de la zona.
El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, aportó que la dotación desplegada intervino tras recibir el aviso de una persona atrapada por el evento hídrico.
Explicó: “La dotación con las medidas de seguridad y elementos de rescate procedieron al rescate de la misma, extrayéndolo por un sistema de cuerdas, llegando a la orilla a salvo el mismo, solicitando servicio médico sin novedad”. El relato oficial remarca que la motocicleta fue arrastrada por la corriente y perdida de vista durante el episodio.
El salvataje se realizó en condiciones complejas y de alto riesgo. El hombre permaneció sujetado hasta que pudo ser asistido, en una maniobra que expuso incluso a los rescatistas, algunos de los cuales ingresaron al agua para concretar el salvataje.
En medio del operativo de rescate, la ciudad de Córdoba y alrededores enfrentaban una jornada marcada por lluvias intensas desde la madrugada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán hasta este viernes, aunque de forma esporádica.
Según los datos del organismo nacional, la última jornada de la semana tendrá durante todo el día probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre un 10% y 40%. En medio de una época de turismo, para el sábado ya se espera un aumento de la temperatura y que cesen las tormentas.
