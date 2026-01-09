Córdoba: dramático rescate de un motociclista que intentó cruzar un río y fue arrastrado por la corriente

Explicó: “La dotación con las medidas de seguridad y elementos de rescate procedieron al rescate de la misma, extrayéndolo por un sistema de cuerdas, llegando a la orilla a salvo el mismo, solicitando servicio médico sin novedad”. El relato oficial remarca que la motocicleta fue arrastrada por la corriente y perdida de vista durante el episodio.

El salvataje se realizó en condiciones complejas y de alto riesgo. El hombre permaneció sujetado hasta que pudo ser asistido, en una maniobra que expuso incluso a los rescatistas, algunos de los cuales ingresaron al agua para concretar el salvataje.

En medio del operativo de rescate, la ciudad de Córdoba y alrededores enfrentaban una jornada marcada por lluvias intensas desde la madrugada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán hasta este viernes, aunque de forma esporádica.

Según los datos del organismo nacional, la última jornada de la semana tendrá durante todo el día probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre un 10% y 40%. En medio de una época de turismo, para el sábado ya se espera un aumento de la temperatura y que cesen las tormentas.