Un fuerte sismo en San Juan se sintió en La Rioja, San Luis, Mendoza y Córdoba
El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de Caucete y llegó a percibirse en cuatro provincias.
Un fuerte sismo sorprendió este jueves por la mañana a los habitantes de San Juan y llegó a sentirse en otras cuatro provincias de Argentina. Su magnitud fue de 4.8 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 11 kilómetros.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se produjo a las 11.14. El epicentro se localizó a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Bermejo y 72 kilómetros al noreste de Caucete, con las siguientes coordenadas: -31.260 de latitud y -67.662 de longitud.
El movimiento telúrico se produjo a tal solo 11 kilómetros de profundidad motivo por el cual fue percibido en distintas localidades no solo de San Juan, sino también en otras cuatro provincias.
La particularidad de esta característica técnica del sismo hace que se perciba con mayor intensidad en la superficie. Al originarse tan cerca de la corteza terrestre, las ondas sísmicas recorren menos distancia y llegan con más fuerza a las zonas pobladas. Los movimientos telúricos más profundos, en cambio, se atenúan en su trayecto.
Sismo en San Juan se sintió en cuatro provincias
Desde el Inpres detallaron que tanto en la localidad de Villa San Agustín, San Juan como en Chepes, La Rioja, el sismo tuvo una intensidad de IV, categorizada como medio, cuyo posible efecto o consecuencia más notoria es la oscilación de los objetos colgantes.
En la ciudad de San Juan, la intensidad fue de III a IV, entre medio y débil, y fue percibido por algunas personas en reposo, además que de los objetos colgantes también pueden oscilar.
En las ciudades de La Rioja, San Luis y Mendoza, su intensidad fue catalogada en nivel III, débil, es decir que lo perciben algunas personas en reposo.
El sismo de San Juan llegó a sentirse incluso en la provincia de Córdoba, donde tanto en su capital como en la localidad de Río Cuarto la intensidad fue catalogada de nivel II a III, es decir que pudo haber sido percibido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.
Pese a la corta profundidad del sismo, hasta el momento las autoridades no reportaron daños materiales ni personas heridas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario