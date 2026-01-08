Un fuerte sismo en San Juan se sintió en La Rioja, San Luis, Mendoza y Córdoba

En la ciudad de San Juan, la intensidad fue de III a IV, entre medio y débil, y fue percibido por algunas personas en reposo, además que de los objetos colgantes también pueden oscilar.

En las ciudades de La Rioja, San Luis y Mendoza, su intensidad fue catalogada en nivel III, débil, es decir que lo perciben algunas personas en reposo.

El sismo de San Juan llegó a sentirse incluso en la provincia de Córdoba, donde tanto en su capital como en la localidad de Río Cuarto la intensidad fue catalogada de nivel II a III, es decir que pudo haber sido percibido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

Pese a la corta profundidad del sismo, hasta el momento las autoridades no reportaron daños materiales ni personas heridas.