Video: los 4 de Córdoba vivieron un tenso momento en el Festival de Deán Funes
Víctor Hugo Godoy, el cantante del legendario grupo de folklore manifestó su enojo con el conductor quien los interrumpió al finalizar el show.
El arranque de la temporada de festivales en la provincia de Córdoba no estuvo exento de chispazos. Lo que debía ser una noche de celebración en el Festival de Deán Funes terminó convirtiéndose en un escenario de tensión y reclamos públicos cuando la histórica agrupación Los 4 de Córdoba fue interrumpida en la mitad de su repertorio. El incidente, que rápidamente se viralizó, puso de manifiesto el malestar de los artistas ante las exigencias de los tiempos televisivos y de organización.
El conflicto estalló cuando el maestro de ceremonias, Ariel Muñoz, subió al escenario para dar por terminada la presentación del conjunto. Según los músicos, todavía tenían pendientes dos canciones de su lista original. La interrupción no fue bien recibida por Víctor Hugo Godoy, uno de los pilares del grupo, quien frenó en seco al presentador frente a una multitud que observaba atónita el intercambio. “Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya”, disparó el cantante, dejando en claro que no pensaba abandonar las tablas antes de tiempo.
A pesar de que el locutor intentó explicar que su intervención respondía a directivas de la organización del evento, el ambiente no se calmó. Godoy, quien se prepara para subir este viernes 9 al escenario de Jesús María, continuó con su reclamo señalando la falta de fluidez en el show debido a las constantes apariciones del presentador. “Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar”, sentenció el folclorista con visible fastidio.
Luego de interpretar el clásico Soy cordobés sí señor, el cantante volvió a tomar el micrófono para dirigirse al público y, con un tono cargado de ironía, apuntó nuevamente contra Muñoz. “Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable”, lanzó Godoy, quien además subrayó la gravedad del hecho considerando los 57 años de carrera que tiene la banda. Según sus palabras, se trató de una falta de consideración sin precedentes: “Nunca en nuestra historia nos habían bajado en medio de una actuación”.
Por su parte, Ariel Muñoz trató de deslindar responsabilidades durante el mismo acto, asegurando que él no es quien decide sobre el cronograma del festival. “Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así. En ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia en un artista”, manifestó el animador ante el micrófono.
Horas después, en declaraciones al medio Mira el norte, el locutor confesó haberse sentido dolido por las duras palabras recibidas. Muñoz explicó que su salida al escenario fue malinterpretada como un corte abrupto por parte del músico, cuando en realidad él esperaba directivas que nunca llegaron de forma clara. “Según dijo, él estaba esperando que del otro lado le hicieran señas y nadie le hizo señas, entonces cuando salí por segunda vez, pareció que yo lo estaba cortando. Pero nada que ver”, concluyó el locutor, tratando de cerrar un capítulo amargo en la inauguración de la agenda festivalera.
