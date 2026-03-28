Córdoba: gran despliegue asistencial en Colonia Marina tras fuertes tormentas

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Alerta por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un aviso de alerta ante el avance de un frente de tormentas de variada intensidad que tendrán lugar en la jornada del sábado en Buenos Aires y otras 7 provincias. Se esperan ráfagas violentas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo.

Debido a la peligrosidad del fenómeno, las autoridades difundieron una serie de medidas de prevención. La recomendación principal para la población es evitar circular por la vía pública mientras duren las intensas precipitaciones y mantenerse informado para hacer planes en el fin de semana.

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias y tormentas: hay que abrir el paraguas.

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 7 provincias

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.