Córdoba: gran despliegue asistencial en Colonia Marina tras fuertes tormentas
Las localidades de Colonia Marina y El Tío registraron anegamientos tras intensas lluvias. Los detalles y las imágenes.
El Gobierno de Córdoba, a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía, brinda asistencia a las localidades del departamento San Justo afectadas por el temporal registrado en las últimas horas.
En Colonia Marina, una de las zonas más comprometidas, se informaron 10 viviendas afectadas por el ingreso de agua, con niveles que variaron entre 10 y 30 centímetros, además de un geriátrico que debió ser evacuado de manera preventiva hacia el club municipal. Dos personas se evacuaron por sus propios medios y se dispuso asistencia especial para una persona en situación de postración.
En este momento no se registran lluvias en la zona y se prevé que el agua comience a bajar en las próximas horas. Para ello, Defensa Civil, Bomberos, Policía y Recursos Hídricos trabajan en el desagüe de las calles anegadas.
No obstante, el acceso a la localidad sigue siendo difícil debido a la acumulación de agua sobre la calzada, por lo que se recomienda limitar la circulación exclusivamente a vehículos de emergencia para evitar oleajes que empeoren la situación en las viviendas.
Alerta por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un aviso de alerta ante el avance de un frente de tormentas de variada intensidad que tendrán lugar en la jornada del sábado en Buenos Aires y otras 7 provincias. Se esperan ráfagas violentas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo.
Debido a la peligrosidad del fenómeno, las autoridades difundieron una serie de medidas de prevención. La recomendación principal para la población es evitar circular por la vía pública mientras duren las intensas precipitaciones y mantenerse informado para hacer planes en el fin de semana.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 7 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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