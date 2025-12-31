Tragedia en Córdoba: un hombre de 35 años murió ahogado tras tirarse a una cascada

Una zona peligrosa para bañarse

Desde la comuna de La Cumbrecita recalcaron que, si bien el lugar es un punto turístico emblemático para el paseo y la fotografía, existen advertencias claras sobre los riesgos de ingresar al agua.

Corrientes y temperatura: El agua presenta temperaturas muy bajas y corrientes internas que pueden sorprender incluso a nadadores experimentados.

Profundidad: La olla de la Cascada Grande tiene profundidades irregulares que representan un peligro constante.

Señalización: "Hace varios años que esa zona se recomienda como paseo, pero no para meterse", explicó Pablo Miranda, encargado de prensa de la localidad.

Las autoridades reiteraron el pedido de precaución a los turistas que visitan las Sierras de Córdoba, instando a respetar estrictamente los carteles indicativos y a no subestimar los riesgos naturales de los cauces de agua de montaña.