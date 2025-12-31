Tragedia en Córdoba: un hombre de 35 años murió ahogado tras tirarse a una cascada
Según contaron sus amigos, la víctima había decidido nadar en la olla de la cascada, pero a los pocos minutos desapareció de la superficie.
Una tarde de trekking y recreación terminó en luto en el Valle de Calamuchita, Córdoba, donde un turista identificado como Ángel Martín Rabal falleció tras ingresar al agua en el sector de la Cascada Grande.
A pesar de los desesperados intentos de reanimación de sus amigos y de los servicios de emergencia, el hombre no logró sobrevivir.
El trágico episodio ocurrió cerca de las 17:15, cuando el grupo de amigos terminaba una caminata por los senderos serranos. Según el reporte oficial, Rabal decidió nadar en la olla de la cascada, pero a los pocos minutos desapareció de la superficie, lo que activó una alarma inmediata entre sus acompañantes.
Al notar que no salía del agua, sus amigos lograron retirarlo y comenzaron con las maniobras de RCP mientras esperaban el auxilio. Minutos después, personal policial, bomberos voluntarios y equipos médicos llegaron al lugar para continuar con las tareas de reanimación de forma ininterrumpida, aunque finalmente debieron constatar el deceso.
En este marco, la Justicia caratuló el hecho como "muerte accidental", mientras se esperan los resultados de las pericias para terminar de reconstruir la secuencia.
Una zona peligrosa para bañarse
Desde la comuna de La Cumbrecita recalcaron que, si bien el lugar es un punto turístico emblemático para el paseo y la fotografía, existen advertencias claras sobre los riesgos de ingresar al agua.
- Corrientes y temperatura: El agua presenta temperaturas muy bajas y corrientes internas que pueden sorprender incluso a nadadores experimentados.
- Profundidad: La olla de la Cascada Grande tiene profundidades irregulares que representan un peligro constante.
- Señalización: "Hace varios años que esa zona se recomienda como paseo, pero no para meterse", explicó Pablo Miranda, encargado de prensa de la localidad.
Las autoridades reiteraron el pedido de precaución a los turistas que visitan las Sierras de Córdoba, instando a respetar estrictamente los carteles indicativos y a no subestimar los riesgos naturales de los cauces de agua de montaña.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario