Un robo frustrado terminó en una escena insólita en Córdoba: escaparon a caballo

robo frustrado cordoba

David, dueño del maxikiosco, explicó cómo se desarrolló la escena: “Uno de ellos se quedó arriba del caballo y el otro se bajó. Es el que entra y amenaza a la empleada. Ella se defiende y logra sacar al tipo del local. Cuando queda afuera, le cierra la puerta. No le quedó otra opción que subirse los dos al mismo caballo y salir”. La huida fue tan desordenada como el intento de robo: al escapar, el ladrón que había ingresado perdió una de sus ojotas y tuvo serias dificultades para volver a montar.