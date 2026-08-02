Córdoba: la desaparición de una adolescente destapó una red de explotación sexual infantil
La investigación comenzó tras la denuncia por la desaparición de una chica de 14 años y terminó con ocho hombres detenidos por presuntos delitos de grooming y abuso sexual de menores.
La desaparición de una adolescente de 14 años en Córdoba permitió desbaratar una red de explotación sexual infantil que operaba entre el norte de esa provincia y el sur de Santiago del Estero.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Deán Funes, encabezada por la fiscal Analía Cepede, y se inició luego de que los padres de la chica denunciaran su desaparición. Tras activar el protocolo de búsqueda y con la colaboración de la División Departamental Ischilín, la adolescente fue localizada en Santiago del Estero.
Cómo se descubrió la red
Según explicó la fiscal, la víctima había tomado un remis rumbo a la casa de una amiga, pero dejó de responder los llamados de su madre.
"Se activó automáticamente el protocolo de búsqueda de personas y pudimos detectar que no estaba en la provincia de Córdoba, sino en una localidad de la frontera con Santiago del Estero", sostuvo la fiscal en diálogo con TN.
A partir de esa investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en Villa de María del Río Seco, donde fueron detenidos ocho hombres. Entre los acusados hay personas que se desempeñan en distintos oficios, aunque la mayoría estaría vinculada al traslado informal de pasajeros, como remiseros o conductores de aplicaciones sin habilitación para operar en la localidad.
"Un remisero local la trasladó hasta el lugar del hecho, que sería la casa de una amiga. Como no tenía dinero, esta persona se aprovechó de cobrarle de otra forma", agregó Cepede sobre uno de los imputados.
La fiscalía intenta determinar si los detenidos actuaban de manera independiente o si existía una persona encargada de organizar la explotación sexual de las adolescentes, una hipótesis que podría derivar la causa al fuero federal.
"La hipótesis es que estas personas se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las chicas para abusar de ellas. Más allá de que haya voluntad o no de las víctimas, hay que recordar que son menores", explicó.
Durante los allanamientos, la Policía secuestró teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen más personas involucradas. La Justicia no descarta nuevas detenciones.
Los delitos que se investigan
La causa quedó dividida en dos expedientes. Mientras la desaparición y el hallazgo de la adolescente quedaron vinculados a Santiago del Estero, la investigación sobre los hechos ocurridos en Córdoba continúa en la Fiscalía de Deán Funes.
Los acusados están imputados por presuntos delitos de grooming, abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual de menores. "Hablamos de una prostitución infantil importante", sostuvo Cepede, aunque aclaró que "se nota que es bastante casera la modalidad de captación".
Según la investigación, el contacto entre los acusados y las víctimas no se realizaba a través de redes sociales u otras plataformas digitales, sino mediante referencias entre adultos de la zona sobre la actividad de las adolescentes.
La fiscal también indicó que las víctimas identificadas hasta el momento tienen entre 13 y 14 años, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la presunta red.
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