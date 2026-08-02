Córdoba: la desaparición de una adolescente destapó una red de explotación sexual infantil

"Un remisero local la trasladó hasta el lugar del hecho, que sería la casa de una amiga. Como no tenía dinero, esta persona se aprovechó de cobrarle de otra forma", agregó Cepede sobre uno de los imputados.

La fiscalía intenta determinar si los detenidos actuaban de manera independiente o si existía una persona encargada de organizar la explotación sexual de las adolescentes, una hipótesis que podría derivar la causa al fuero federal.

"La hipótesis es que estas personas se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las chicas para abusar de ellas. Más allá de que haya voluntad o no de las víctimas, hay que recordar que son menores", explicó.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen más personas involucradas. La Justicia no descarta nuevas detenciones.

Los delitos que se investigan

La causa quedó dividida en dos expedientes. Mientras la desaparición y el hallazgo de la adolescente quedaron vinculados a Santiago del Estero, la investigación sobre los hechos ocurridos en Córdoba continúa en la Fiscalía de Deán Funes.

Los acusados están imputados por presuntos delitos de grooming, abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual de menores. "Hablamos de una prostitución infantil importante", sostuvo Cepede, aunque aclaró que "se nota que es bastante casera la modalidad de captación".

Según la investigación, el contacto entre los acusados y las víctimas no se realizaba a través de redes sociales u otras plataformas digitales, sino mediante referencias entre adultos de la zona sobre la actividad de las adolescentes.

La fiscal también indicó que las víctimas identificadas hasta el momento tienen entre 13 y 14 años, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la presunta red.