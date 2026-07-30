Quién era la joven argentina que fue hallada sin vida en una playa de Punta del Este
Se trata de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, quien tenía 18 años y vivía en Uruguay hacía varios años, aunque su provincia de origen era Córdoba.
Un doloroso e impactante desenlace tuvo la intensa búsqueda de Pepa Almendra Vergara di Benedetto. La joven argentina, de tan solo 18 años, que se encontraba desaparecida en Maldonado, fue hallada sin vida en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este, conmocionando a la comunidad local y a sus allegados.
Quién era Pepa Almendra Vergara di Benedetto, la joven hallada sin vida en Punta del Este
Nacida en la provincia de Córdoba, Pepa transcurrió una parte fundamental de su infancia y juventud en la tranquilidad de la localidad de San Javier, donde creció junto al afecto constante de su madre y su abuela. Con el transcurso de los años, su rumbo la llevó a radicarse en territorio uruguayo para comenzar una nueva etapa.
Sin embargo, jamás perdió el lazo profundo que la mantenía unida a sus raíces y a su tierra natal.
Quienes la conocían de cerca no dudan en definirla como una chica de una sensibilidad especial, caracterizada por un perfil bajo y reservado. Esa misma personalidad es la que llevó a su círculo íntimo a encender las alarmas de inmediato cuando este lunes, de forma repentina, interrumpió toda comunicación.
A partir de ese momento, sus allegados comenzaron a atar cabos y a reconstruir febrilmente las últimas horas de su rutina, en una carrera contra el tiempo que, lamentablemente, concluyó con el trágico hallazgo de su cuerpo sobre la costa de Punta del Este.
Cómo fue el hallazgo de Pepa en Punta del Este
A medida que las autoridades avanzaron en las pesquisas, lograron trazar el recorrido que realizó la joven antes del desenlace. Las investigaciones determinaron que Pepa pasó la noche del lunes en la ciudad de Maldonado y que, posteriormente, emprendió el trayecto con dirección hacia la península de Punta del Este.
En ese esquema de movimientos, el testimonio de un chofer de transporte público resultó fundamental para la causa. El conductor la reconoció, confirmó haberla trasladado en su unidad y aportó datos cronológicos concretos que le permitieron a los peritos precisar la ruta que siguió y ubicar sus últimos pasos en la zona marítima.
Dentro del angustiante proceso de búsqueda, una de las revelaciones que más estupor causó surgió del testimonio de una tía de la joven, quien detalló que Pepa había sido vista en circunstancias inusuales poco antes de que se le perdiera el rastro.
Aquel extraño comportamiento llevó a que las fuerzas policiales barajaran la hipótesis de que estuviera sufriendo un cuadro de desorientación o un brote confusional; sin embargo, en su entorno familiar prima el desconcierto, ya que aseguran no hallar una razón lógica que explique semejante estado.
A partir del trágico hallazgo, la causa dio un giro para concentrarse de lleno en reconstruir minuto a minuto el tramo final de su vida. El equipo de investigadores centra ahora sus esfuerzos en el análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, sumado al relevamiento de las declaraciones de aquellos testigos que cruzaron palabras o la vieron con vida antes del fatal desenlace.
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