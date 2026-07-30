Quién era la joven argentina que fue hallada sin vida en una playa de Punta del Este

Cómo fue el hallazgo de Pepa en Punta del Este

A medida que las autoridades avanzaron en las pesquisas, lograron trazar el recorrido que realizó la joven antes del desenlace. Las investigaciones determinaron que Pepa pasó la noche del lunes en la ciudad de Maldonado y que, posteriormente, emprendió el trayecto con dirección hacia la península de Punta del Este.

Las cámaras privadas de los edificios la capturaron cerca de la Playa Mansa, donde finalmente la encontraron sin vida. Foto: Montevideo Portal.

En ese esquema de movimientos, el testimonio de un chofer de transporte público resultó fundamental para la causa. El conductor la reconoció, confirmó haberla trasladado en su unidad y aportó datos cronológicos concretos que le permitieron a los peritos precisar la ruta que siguió y ubicar sus últimos pasos en la zona marítima.

Dentro del angustiante proceso de búsqueda, una de las revelaciones que más estupor causó surgió del testimonio de una tía de la joven, quien detalló que Pepa había sido vista en circunstancias inusuales poco antes de que se le perdiera el rastro.

Aquel extraño comportamiento llevó a que las fuerzas policiales barajaran la hipótesis de que estuviera sufriendo un cuadro de desorientación o un brote confusional; sin embargo, en su entorno familiar prima el desconcierto, ya que aseguran no hallar una razón lógica que explique semejante estado.

A partir del trágico hallazgo, la causa dio un giro para concentrarse de lleno en reconstruir minuto a minuto el tramo final de su vida. El equipo de investigadores centra ahora sus esfuerzos en el análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, sumado al relevamiento de las declaraciones de aquellos testigos que cruzaron palabras o la vieron con vida antes del fatal desenlace.