Tres personas murieron en un accidente sobre la autopista Córdoba Rosario: hay solo un sobreviviente

También los peritos de la Policía Científica desarrollaron sus tareas en el sitio para descubrir qué fue lo que ocurrió.

A priori los investigadores policiales podrían estar frente a un caso de conducción temeraria, de exceso de velocidad o de una mala maniobra en un intento por esquivar un animal.

Hace apenas tres días Córdoba fue el escenario de otro accidente de tránsito fatal, pero no en medio de la ruta sino en plena avenida Colón, en el barrio Alberdi, donde un auto impactó contra un “lavarropas” ubicado en el cantero central.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña y quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911.