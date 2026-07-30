Tres personas murieron en un accidente sobre la autopista Córdoba Rosario: hay solo un sobreviviente
El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Morrison, en Córdoba, donde una camioneta quedó partida en dos tras impactar contra el guardarrail y un cartel.
Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida tras sufrir un aparatoso accidente este jueves sobre la autopista Córdoba-Rosario. Las autoridades buscan esclarecer el caso.
Medios de Córdoba informaron que el accidente de tránsito se produjo a la altura del kilómetro 515, sentido a Rosario, cerca de la localidad de Morrison. Ahí quedó partida en dos una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.
Por el momento está confirmado que ningún otro vehículo intervino en el accidente, pero falta explicar cómo perdió el control el conductor de la Hilux y terminó chocando contra el guardarraíl y un cartel situado al costado de la ruta.
En el impacto murieron tres de las cuatro personas que viajaban en la Hilux. El único sobreviviende es un hombre de 47 años con domicilio en Capilla del Monte, quien sufrió lesiones graves, por lo que fue derivado al hospital de Bell Ville.
Personal de la Policía Caminera, efectivos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Morrison acudieron a la zona para el operativo de emergencia, por el cual hubo que restringir el tránsito en media calzada.
También los peritos de la Policía Científica desarrollaron sus tareas en el sitio para descubrir qué fue lo que ocurrió.
A priori los investigadores policiales podrían estar frente a un caso de conducción temeraria, de exceso de velocidad o de una mala maniobra en un intento por esquivar un animal.
Hace apenas tres días Córdoba fue el escenario de otro accidente de tránsito fatal, pero no en medio de la ruta sino en plena avenida Colón, en el barrio Alberdi, donde un auto impactó contra un “lavarropas” ubicado en el cantero central.
El hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña y quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911.
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