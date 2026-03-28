Córdoba: lo hallaron oculto en el baúl durante un control y dio una insólita explicación

El video grabado por los efectivos exhibe el momento en que el hombre, ante la sorpresa de los efectivos, sale del compartimiento trasero por sus propios medios. Cuando un policía le preguntó irónicamente si “estaba cómodo”, el individuo contestó: “Estaba durmiendo”.

La reacción de los agentes incluyó una advertencia directa: “Si se dan vuelta, va a dormir para siempre”, dejando explícito el riesgo de lesiones graves, en caso de un vuelco o choque, como así también de asfixia al viajar en esas condiciones.

Este insólito hecho derivó en la apertura de un sumario por infracción al Código de Tránsito provincial. No se difundió información oficial sobre la identidad de los involucrados.

Luego del episodio se llevaron adelante las medidas correspondientes por infracción a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560.

El operativo de búsqueda de José Gabriel Allende



La Policía Caminera de Córdoba había redoblado esfuerzos en los rastrillajes de vehículos ante la desaparición de José Gabriel Allende en Mina Clavero, ocurrida hace casi una semana, y cuyo cuerpo apareció ayer en el balneario Los Elefantes de esta ciudad cordobesa: el hombre de 26 años había salido de su casa para reunirse con una amiga y un hombre desconocido.

Entre las principales hipótesis que maneja la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, encabezada por Analía Gallarato, se incluye la posibilidad de que el cadáver de Allende haya sido abandonado en la zona pocas horas antes, posiblemente durante la madrugada del viernes. Este hecho, junto a la ausencia de intentos de ocultamiento, refuerza la presunción de un crimen.

En el marco de la investigación, dos hombresfueron detenidos. Aunque las autoridades todavía intentan determinar el grado de participación de los arrestados en los hechos, el personal policial incautó varios teléfonos celulares, ropa y un vehículo relacionados con los sospechosos. Estos elementos serán analizados pericialmente para establecer su relación con la muerte, según detalló ElDoce.TV.

Dentro de las hipótesis de lo sucedido, consideran un presunto conflicto. En esta línea de investigación se teoriza que hubo un ajuste relacionado al narcomenudeo, surgido tras un encuentro durante el lunes por la madrugada.