Qué revela la autopsia al cuerpo del joven de 26 años que hallaron en Córdoba
La víctima tenía 26 años y fue encontrado sin vida en la ciudad cordobesa, ni lesiones óseas, ni heridas.
Después de días de angustia, rastrillajes y una búsqueda intensa que mantenía en vilo a toda la región cordobesa de Traslasierra, encontraron muerto a José Gabriel Allende, el joven de 26 años que había desaparecido el último fin de semana. Por el hecho hay tres personas detenidas y, en las últimas horas, se conoció el resultado preliminar de la autopsia que indicó que falleció por un shock cardiogénico.
El informe forense preliminar no detectó lesiones óseas ni heridas de riesgo vital en el cuerpo, aunque sí se constató que presentaba un avanzado estado de descomposición y signos compatibles con haber permanecido durante un tiempo prolongado en el agua.
El cadáver fue hallado en el río Los Sauces, en inmediaciones de un balneario de la zona, por tanto, los peritos extrajeron muestras para la realización de estudios toxicológicos y anatomopatológicos, cuyos resultados serán determinantes para precisar las circunstancias en las que se produjo el deceso.
El cuerpo fue encontrado en el sector del balneario Los Elefantes, en Mina Clavero, en el marco de un amplio operativo desplegado por distintas fuerzas de seguridad. La búsqueda estuvo coordinada por la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero y contó con la participación de efectivos de la Departamental San Alberto, la División de Investigaciones y el DUAR, entre otros equipos especializados.
El joven fue visto por última vez el domingo 22 de marzo, cuando salió de su casa rumbo a la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero. Allí estuvo con amigos hasta la madrugada del lunes.
De acuerdo a la reconstrucción de su entorno, luego se habría encontrado con una pareja y un hombre desconocido. En ese contexto, habría sido golpeado y asaltado, perdiendo su teléfono celular. Más tarde, una cámara de seguridad lo captó cerca de las 6 de la mañana caminando solo por la zona, lo que constituyó el último registro con vida.
La investigación busca por estas horas determinar las circunstancias de la muerte de Allende y el grado de responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario