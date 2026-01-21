Dónde fue el epicentro del fuerte sismo que sacudió a Córdoba
Según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) el temblor ocurrió pasadas las 20 del martes y es el tercero en menos de 24 horas.
Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se sintió en varias ciudades de la provincia de Córdoba este martes, apenas unos minutos después de las 20 horas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento de Ischilín al noroeste de la capital provincial.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que la profundidad del evento se estimó en 30 kilómetros, a las 20:07. Los residentes de la localidad de Deán Funes, ubicada a 21 kilómetros al oeste de donde fue el escenario principal, manifestaron que el movimiento fue “fuerte fuerte”. A 22 kilómetros del lugar, en Quilino, también reportaron una sensación de gran intensidad.
El área de impacto incluyó ciudades como Cruz del Eje (a 47 km del epicentro), donde la intensidad fue media; Jesús María (a 74 km), La Falda (a 76 km) y Río Ceballos (a 85 km). En Córdoba capital (a 114 km), el sismo se sintió un poco menos, al igual que en Cosquín y Alta Gracia; y muy débilmente en San Carlos Minas.
El medio local ElDoce.TV, infromó que el temblor se percibió en edificios de la ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del norte provincial. Algunos testigos describieron que el temblor estuvo acompañado de un sonido parecido a un trueno. Minutos después del evento principal, tras haber hecho una medición más puntual y revisar los datos del análisis, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM)emitió un reporte posterior en el que atribuyó al evento una magnitud levemente superior, de 4.9 grados.
Se mantiene bajo observación la zona ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración ni personas heridas, aunque probablemente en viviendas y comercios de la zona del epicentro debe haberse producido la caída de objetos, como suele ocurrir en sismos de estas características.
Dos sismos previos
En la madrugada de este martes se había producido otro sismo en la región pero de menor magnitud. Ese movimiento fue de 2.6 grados a la 1:33 y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital.
Mientras que el lunes a las 23:10 hubo otro de 2.6 localizado 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y a 27 de la ciudad de Córdoba.
