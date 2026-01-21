Dónde fue el epicentro del fuerte sismo que sacudió a Córdoba

temblor sismo cordoba

Se mantiene bajo observación la zona ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración ni personas heridas, aunque probablemente en viviendas y comercios de la zona del epicentro debe haberse producido la caída de objetos, como suele ocurrir en sismos de estas características.

Dos sismos previos

En la madrugada de este martes se había producido otro sismo en la región pero de menor magnitud. Ese movimiento fue de 2.6 grados a la 1:33 y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital.

Mientras que el lunes a las 23:10 hubo otro de 2.6 localizado 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y a 27 de la ciudad de Córdoba.