Córdoba: se subió a un taxi con $10 millones y lo detuvieron bajo la sospecha de que los había robado

Finalmente los efectivos lo trasladaron a la dependencia policial Departamental Colón, donde quedó a disposición de la Justicia de Córdoba.

Lejos de ser una ayuda para su caso, los tickets del hombre se convirtieron en la prueba necesaria para la causa en su contra porque estarían vinculados al estudio contable.

Por el momento no está claro si el hombre de 33 años tuvo un rol en el robo denunciado, pero sí es evidente su participación en el movimiento del dinero una vez que "salió" de la caja fuerte.

Mientras tanto, en septiembre de este año el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a dos empleados que se desempeñaban como cajeros del Banco Nación por una serie de maniobras mediante las cuales sustraían parte del dinero que los clientes entregaban para realizar depósitos.

Los hechos ocurrieron durante 2023 en la sucursal de San Ramón de la Nueva Orán y fueron descubiertos luego de que un compañero advirtiera una de las operaciones.

Silvia Verónica Castro recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que Fernando Horacio Arias Knudsen fue condenado a seis meses, también de cumplimiento condicional. Ambos fueron considerados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.