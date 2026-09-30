Rescataron a un aguará guazú que deambulaba por la calle en Córdoba

El ejemplar rescatado quedará alojado de manera preventiva en este centro de fauna. Allí, los especialistas indicaron que permanecerá en un estricto período de cuarentena para evaluar su estado de salud general, hasta que se determine que está en óptimas condiciones para regresar a su ambiente natural. La firme intención de las autoridades ambientales es que, una vez cumplido ese proceso sanitario, el animal pueda ser reintroducido sano y salvo a su hábitat original.