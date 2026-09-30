Rescataron a un aguará guazú que deambulaba por la calle en Córdoba
El aguará guazú fue visto de madrugada en Villa Santa Rosa. Fue contenido a tiempo y trasladado a un centro para su pronta liberación en su hábitat natural.
Un ejemplar de aguará guazú sorprendió durante la madrugada del miércoles al aparecer corriendo por las calles de la localidad de Villa Santa Rosa en Córdoba. El animal silvestre fue detectado rápidamente por el personal policial que se encontraba realizando diversas tareas habituales de patrullaje preventivo en la zona urbana.
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Cómo fue el rescate del aguará guazú y su traslado
Tras el sorpresivo hallazgo del animal en plena vía pública, se desplegó un rápido operativo conjunto que incluyó a efectivos policiales, la Guardia Local y personal municipal. La rápida y coordinada intervención permitió contener al animal silvestre sin que sufriera ningún tipo de inconveniente o estrés excesivo durante el procedimiento de captura.
Posteriormente, tomó intervención el personal especializado de la Policía Ambiental de Oncativo, quienes dispusieron el inmediato traslado del mamífero hacia el centro de rescate y rehabilitación Tatú Carrera, ubicado en la localidad de Casa Grande, en pleno Valle de Punilla.
El ejemplar rescatado quedará alojado de manera preventiva en este centro de fauna. Allí, los especialistas indicaron que permanecerá en un estricto período de cuarentena para evaluar su estado de salud general, hasta que se determine que está en óptimas condiciones para regresar a su ambiente natural. La firme intención de las autoridades ambientales es que, una vez cumplido ese proceso sanitario, el animal pueda ser reintroducido sano y salvo a su hábitat original.
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