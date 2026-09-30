Megaoperativo en Córdoba contra una red de venta y alquiler ilegal de armas deja 12 detenidos
La Policía realizó allanamientos en distintos puntos de la provincia y secuestró más de 50 armas, municiones y dos proyectiles de mortero. La investigación se extendió durante ocho meses.
Unos 57 allanamientos, 12 personas detenidas y el secuestro de más de 50 pistolas, revólveres, escopetas y fusiles de distintos calibres, además de dos proyectiles de mortero y municiones varias, son los números provisionales de un megaoperativo derivado de una investigación que se extendió por unos ocho meses, en la que se detectó que se comercializaban y alquilaban armas a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.
La investigación estableció que las armas eran ofrecidas de manera ilegal y comercializadas a valores notablemente inferiores al mercado legal a través de plataformas digitales. Ese esquema de precios, según se informó, constituía uno de los principales mecanismos de captación de los compradores.
Los allanamientos se realizaron de manera coordinada y abarcaron múltiples domicilios señalados como puntos de venta o almacenamiento del material que fue secuestrado. Entre el material incautado también apareció pólvora destinada a la recarga de proyectiles.
Operativo en distintos puntos de la provincia
Los procedimientos se concretaron en Córdoba capital, Villa Dolores, Carlos Paz y Deán Funes. Según la investigación, las armas eran ofrecidas y comercializadas de manera ilegal mediante plataformas digitales, con valores inferiores a los del mercado legal.
Los allanamientos permitieron identificar distintos domicilios que, de acuerdo con la pesquisa, eran utilizados para la venta o almacenamiento del armamento. Las 12 personas detenidas son mayores de edad.
La tarea fue supervisada por el jefe de Policía, Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de la fuerza de seguridad Alberto Bietti y el director general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver, entre otras autoridades presentes en el operativo.
“No hay armas de contrabando, pero sí compradas en el circuito ilegal, que no tienen trazabilidad”, planteó Quinteros. A partir de un convenio firmado entre Córdoba y el Renar, la provincia también puede reconstruir el recorrido de un arma y determinar quién la adquirió originalmente. Por supuesto, el seguimiento se complejiza cuando aparecen transferencias irregulares o denuncias de robos.
El ministro graficó con un procedimiento realizado hace poco, en el que fue allanada la casa de una persona que tenía 15 armas. Algunas estaban correctamente registradas, pero otras no; incluso había una con la numeración limada. “Si le entran a robar, se las llevan e ingresan al circuito negro; la persona está detenida y, con ese antecedente, no puede tener más armas de forma legítima”, explicó.
En el operativo participaron efectivos de la Policía Caminera, Explosivos, DUAR, Patrulla Rural, CAP y otras unidades especiales. También colaboraron integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba y Gendarmería Nacional.
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