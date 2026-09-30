Megaoperativo en Córdoba contra una red de venta y alquiler ilegal de armas deja 12 detenidos

Un pistolón antiguo. Foto: Policía de Córdoba.

La tarea fue supervisada por el jefe de Policía, Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de la fuerza de seguridad Alberto Bietti y el director general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver, entre otras autoridades presentes en el operativo.

“No hay armas de contrabando, pero sí compradas en el circuito ilegal, que no tienen trazabilidad”, planteó Quinteros. A partir de un convenio firmado entre Córdoba y el Renar, la provincia también puede reconstruir el recorrido de un arma y determinar quién la adquirió originalmente. Por supuesto, el seguimiento se complejiza cuando aparecen transferencias irregulares o denuncias de robos.

El jefe de la Policía de Córdoba saluda a los agentes que participaron del operativo

El ministro graficó con un procedimiento realizado hace poco, en el que fue allanada la casa de una persona que tenía 15 armas. Algunas estaban correctamente registradas, pero otras no; incluso había una con la numeración limada. “Si le entran a robar, se las llevan e ingresan al circuito negro; la persona está detenida y, con ese antecedente, no puede tener más armas de forma legítima”, explicó.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Caminera, Explosivos, DUAR, Patrulla Rural, CAP y otras unidades especiales. También colaboraron integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba y Gendarmería Nacional.