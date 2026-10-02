Chofer de aplicación intentó robarle a una pasajera y la tiró del auto en movimiento

El Juzgado de Control en lo Penal Económico, a cargo del juez Gustavo Hidalgo, condenó a Salomone a tres años y seis meses de prisión efectiva. La sentencia que fue dictada el pasado 21 de agosto, a solo un mes y medio del hecho, a pedido del fiscal de instrucción Federico Rivas.

Incendió tres tachos de basura cerca del Congreso y lo condenaron en 48 horas

Uno de los tachos de basura incendiados cerca del Congreso de la Nación

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad logró una condena de cumplimiento efectivo para un hombre acusado de provocar un incendio en tres contenedores de basura ubicados a pocos metros del Congreso de la Nación. La resolución se concretó en 48 horas.

El acuerdo alcanzado durante el proceso fue homologado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6, Gonzalo Rúa.

El incendio fue detectado por las cámaras de seguridad

Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal porteño, la intervención de la Justicia se inició luego de que el episodio fuera detectado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hombre condenado por incendiar tachos de basura cerca del Congreso

El episodio ocurrió sobre la avenida Callao al 100, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde estaban ubicados los tres contenedores afectados. A partir de la advertencia realizada mediante el sistema de monitoreo, efectivos de la Policía de la Ciudad se trasladaron rápidamente hasta el lugar y aprendieron al sospechoso señalado por el incendio de los tres contenedores.

Tras la intervención policial, el auxiliar fiscal Ricardo Becu, de la Unidad de Flagrancia Este, ordenó la detención del imputado y avanzó con la acusación correspondiente.

El hombre fue imputado por el delito de daños agravados por tratarse de un bien público. La causa continuó bajo la intervención de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Durante el proceso también se tuvo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes por robo y que ya había sido declarado reincidente.

Finalmente, la investigación se resolvió mediante un juicio abreviado, lo que permitió que la condena se concretara en un plazo de 48 horas. El acuerdo estableció una pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo.