Córdoba: un turista murió ahogado tras tirarse a nadar a un río mientras estaba de vacaciones
Ocurrió en una localidad del Valle de Traslasierra, donde se sumergió para nadar; cuando se dio cuenta que no volvía, ella decidió contactar a las autoridades.
Un turista que había llegado desde Buenos Aires para pasar unos días de vacaciones en el valle de la Traslasierra, Córdoba fue encontrado ahogado el jueves luego de desaparecer en el río del balneario Los Remansos, en la localidad cordobesa de Nono.
El hombre, de 37 años, pasaba unos días de descanso junto a su pareja en un camping y decidió sumergirse para nadar en las aguas del río que atraviesa la región. Al ver que no regresaba, la mujer advirtió a las autoridades y los rescatistas activaron un protocolo de emergencia inmediato.
Personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección de Bomberos inspeccionó el fondo del río y su equipo de buzos llegó hasta el sector de mayor profundidad, donde encontró a la víctima. La división de rescate localizó el cuerpo a cinco metros de profundidad después de varios intentos en el área, según reconstruyó el medio local Cadena 3.
Tras varios minutos de inmersión, los rescatistas lograron encontrar el cuerpo sin vida del turista en el cauce del río, a unos cinco metros de profundidad.
De acuerdo con la información que compartió la emisora local Radio Verdad, el personal policial a cargo de la zona recibió la alerta a las 18.30, cuando la mujer comenzó a preocuparse. La búsqueda culminó a las 19.47.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de la fiscal Cecilia Giménez, quien intentará determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Advertencias para los turistas en la zona
El balneario donde ocurrió la tragedia destaca como uno de los puntos más visitados del Valle de Traslasierra por sus características naturales, pero especialistas señalan que las corrientes ocultas y los pozos de gran profundidad constituyen grandes peligros para quienes desconocen el terreno.
Este episodio en particular generó una nueva alerta de las autoridades locales sobre los riesgos que presentan los ríos serranos durante la temporada alta. Por este motivo, los organismos de seguridad recomendaron evitar ingresos en zonas de profundidad desconocida y pidieron no nadar sin compañía.
El personal de prevención también sugirió respetar estrictamente las señales de advertencia situadas en las riberas y recordaron que chequear la información constante sobre el estado del río resulta esencial para reducir este tipo de siniestros en los balnearios de la provincia.
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