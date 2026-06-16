Córdoba: una mujer sufrió graves quemaduras tras la explosión de un celular que se estaba cargando en su auto

Como consecuencia del choque y del fuego, la mujer sufrió lesiones de gravedad y quemaduras extensas, por lo que fue derivada al Instituto del Quemado, donde permanece internada en estado reservado.

El hombre fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

Los peligros de cargar el celular en el auto

Cargar el celular en el auto es una de las opciones más rápidas y accesibles, debido a que la mayoría de los vehículos cuentan con puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios aptos para conectar el cable de carga.

Para que funcione de manera efectiva, el motor debe estar encendido. Sin embargo, no se debe abusar de esta opción si tenés poca nafta o buscás evitar gastar energía del auto innecesariamente.

Además, el voltaje es un aspecto clave ya que, para funcionar, un celular necesita más voltaje que el que los autos normalmente pueden aportar. Así, el aparato puede sobrecalentarse y no es conveniente convertir esta acción en un hábito.