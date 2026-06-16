Córdoba: una mujer sufrió graves quemaduras tras la explosión de un celular que se estaba cargando en su auto
Fue trasladada al Instituto del Quemado con gran parte de su cuerpo afectado. Tras el estallido, el vehículo terminó chocando con un alcantarilla. Ocurrió en la ruta E 53.
Un impactante siniestro vial, derivado de un hecho inusual y doméstico ocurrió en Córdoba. Una mujer de 45 años resultó gravemente herida luego de que un teléfono celular que estaba conectado para cargarse explotara dentro de un auto que circulaba por la ruta E-53.
El hecho ocurrió el domingo por la noche, a la altura del kilómetro 7, cuando el conductor de un Renault Sandero perdió el control del vehículo tras el incendio y terminó chocando contra una alcantarilla.
La acompañante sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado.
Según el informe policial, el incendio comenzó cuando un celular que se encontraba conectado para su carga explotó dentro del habitáculo del vehículo.
La situación provocó que el conductor, de 43 años, se desorientara y perdiera el control del Renault Sandero, que terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural.
Como consecuencia del choque y del fuego, la mujer sufrió lesiones de gravedad y quemaduras extensas, por lo que fue derivada al Instituto del Quemado, donde permanece internada en estado reservado.
El hombre fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.
Los peligros de cargar el celular en el auto
Cargar el celular en el auto es una de las opciones más rápidas y accesibles, debido a que la mayoría de los vehículos cuentan con puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios aptos para conectar el cable de carga.
Para que funcione de manera efectiva, el motor debe estar encendido. Sin embargo, no se debe abusar de esta opción si tenés poca nafta o buscás evitar gastar energía del auto innecesariamente.
Además, el voltaje es un aspecto clave ya que, para funcionar, un celular necesita más voltaje que el que los autos normalmente pueden aportar. Así, el aparato puede sobrecalentarse y no es conveniente convertir esta acción en un hábito.
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