Acusan a un hombre de dejar morir a una mujer para heredar sus bienes

La primera hipótesis de la investigación, liderada por el fiscal de Violencia Familiar, Pablo Camacho, apuntaba a una posible muerte natural o por un accidente doméstico, debido a que el cuerpo de la mujer no presentaba ningún signo de haber sido víctima de violencia.

La vivienda donde vivía la mujer pertenece a Raúl Miranda, quien sería su pareja y fue detenido acusado de la muerte de Cipra.

Según las fuentes policiales y la causa judicial, Miranda trabajaba con el padre de la víctima, quien se dedicaba a la administración de viviendas. Tras la muerte del hombre, Alejandra había heredado el negocio.

La mujer sufrió problemas de salud mental, estuvo internada en centros especializados y en los últimos años se había alejado de su familia, al tiempo que aumentaba su vínculo afectivo con Miranda, según la fiscalía.

Mientras la salud de Cipra se deterioraba, Miranda comenzó a figurar como heredero de sus bienes.

Tras conocerse los resultados de la autopsia, el fiscal Camacho sostiene que, días antes de su muerte, Alejanda pudo haber sufrido una caída en su casa y que, producto del golpe, la mujer quedó inhabilitada para pararse o caminar.

En cuanto al rol de Miranda, la Justicia sostiene la hipótesis de que el hombre hizo abandono de persona y la dejó morir para cobrar la herencia.

Raúl Miranda fue detenido y acusado por supuesto homicidio doloso por omisión y por codicia. "No es que hace algo que mata al otro, sino que pese a tener la obligación de hacer algo para que el otro no muera, no lo hace", enseñó una de las fuentes consultadas por Cadena 3 de Córdoba.