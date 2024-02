Córdoba: apuntaron con un láser a un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba por aterrizar

Cuando estaban en la fase de aproximación, la cabina del avión fue iluminada por una luz verde y el piloto y copiloto se percataron que se trataba de un láser. Otra persona que viajaba en la cabina grabó el momento con su celular y el hecho fue denunciado en las redes sociales.

"Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba", explicó el usuario @pegasusa4 en sus redes sociales, donde de describe como “piloto de Caza-Bombarderos (R) FAA A-4AR Fightinghawk. Comandante de Boeing 737 NG/MAX. Piloto de planeador e instructor de vuelo”.

Y explicó la situación: "Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia".

avion laser

La indignación del piloto fue compartida por los usuarios quienes expresaron la preocupación ante la situación, resaltando no solo el peligro que representa esa práctica para la tripulación, sino también para los pasajeros a bordo.