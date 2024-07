Excompañera del femicida de Córdoba dijo haber sido acosada por él en la adolescencia: "No me escucharon"

Ahora, una excompañera del femicida declaró que fue acosada por él durante la adolescencia, cuando ambos concurrían a la misma escuela secundaria en la provincia de Río Negro, y lamentó que en su momento no fuera escuchada por nadie.

El mismo jueves, una vez que se conoció la noticia de la detención del criminal confeso, la joven publicó en X (antes Twitter) que "reiteradas veces" recurrió a los preceptores al sufrir "cosas raras" con el sospechoso.

“Reiteradas veces hablé con la preceptora por situaciones raras de él. Nunca me escucharon. Tenía que matar a una chica para que se dieran cuenta. Qué horror todo”, sostuvo la chica en una publicación que luego eliminó.

En declaraciones televisivas, relató una experiencia durante un campamento: “Me insistió varias veces cuando le dije que no y lo tuve que empujar para que se alejara de mí... Después de eso empezó a tener más contacto conmigo en el aula, pero yo era bastante cortante con él por lo que había pasado”, añadió.

Le contó el hecho a una preceptora pero las autoridades escolares nunca atendieron sus reclamos. “Lo que pasé en el secundario me llevó a pasar una depresión muy triste hace meses. Esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado en su momento, pero no lo hicieron”, aseguró la excompañera del acusado de matar a Catalina.

Néstor Aguilar Soto: de testigo a acusado de femicidio

Tras la aparición del cuerpo sin vida de Catalina Gutiérrez, de 21 años, Néstor Aguilar Soto se presentó ante la Justicia para declarar como conocido de la víctima, pero ante varias inconsistencias en su relato, terminó confesando haber asesinado a la joven estudiante e influencer de 21 años.

“Era el amor de mi vida”, habría asegurado a sus interrogadores el acusado de homicidio simple, que será indagado la semana que viene por el fiscal José Alberto Mana, quien lleva adelante la investigación del caso, mientras continúan los peritajes en la escena del crimen, recopilación de testimonios y análisis de celulares.