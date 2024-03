Córdoba: la autopsia reveló que el chico encontrado dentro de un freezer murió electrocutado

nene muerto freezer cordoba casa

Pese al dato del informe, la fiscal Claudia Palacios aguarda por los resultados de estudios forenses complementarios por parte de expertos del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, los cuales se realizan en casos de muertes que se presentan como de etiología dudosa.

“La principal hipótesis es que se trató de un accidente. De todos modos, hay que investigar a fondo y ser cuidadosos al extremo. Hay una familia que está quebrada y acá tenemos a un pobre chico que falleció de forma dramática”, aseveró una alta fuente judicial al mencionado medio.

La familia del chico sostiene que fue un homicidio

“La mamá y su abuela dicen que esto no fue una travesura, que a Thiago lo mataron y ensayaron una serie de circunstancias extrañas que no se ajustan a un accidente”, sostuvo el abogado Carlos Nayi en declaraciones formuladas el martes a la prensa.

nene muerto freezer cordoba La Voz

Belén, madre de Thiago, sospecha de un familiar político, a quien vinculó directamente con el hecho y sostuvo que profería términos denigrantes contra el adolescente. Por el momento, esta persona no ha dado su declaración pero no se descarta que la fiscal Palacios lo cite ante la justicia en calidad de sospechoso.

Según contó Belén, aquel miércoles 20 de marzo el menor había regresado tarde a su casa tras juntarse con amigos para jugar al fútbol y le había pedido permiso para ir a dormir con su abuela. La mujer se estaba bañando cuando su madre comenzó a apagar las luces de la casa y “se le dio por abrir el freezer” al notar que este, que solía estar en desuso, se encontraba enchufado. “Ahí encontró a mi hijo con espuma en la boca”, sostuvo la madre del menor.

En sintonía, Claudia Jaime, abuela del nene, expresó en su versión a El Doce: “Me estaba yendo a dormir y mi hija (por la madre del chico) me dijo que estaba descompuesta del calor. Sentí el ruido de un motor y pensé que había prendido el aire, pero estaba apagado; aunque el ruido sonaba igual. Ahí me percato de que era el freezer comercial lo que estaba prendido. Me llamó la atención porque estaba apagado desde las Fiestas, pero vi una manta y una mochila arriba”.

“Cuando abro el freezer, me encuentro con Thiago ahí dentro. No sabía qué hacer. No me explicaba qué hacía sentado, bien acomodado, ahí dentro. Entré en pánico”, sostuvo la mujer.

nene muerto freezer cordoba La Voz