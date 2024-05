La "hiena humana", el asesino serial de Córdoba, recibió su tercera condena a cadena perpetua

Durante el proceso judicial Carmona confesó el crimen con un estremecedor relato cargado de escalofriantes detalles. El asesino incluso se regodeó de su crueldad; responsabilizó a la víctima de su muerte y criticó el sistema carcelario argentino.

javier bocalon.jpg Javier Bocalón

"Soy un depredador, un lobo solitario", dijo el primer día del juicio y en la última jornada incluso lanzó una amenaza a todos los presentes en la audiencia cuando aseguró tener un arma blanca en su poder.

"No tengo más nada que decir a mi favor", fueron sus últimas palabras antes del veredicto.

Durante todo el proceso Carmona estuvo encerrado en una cápsula de vidrio blindada rodeado de agentes del Servicio Penitenciario en una imagen que recordó al juicio al genocida nazi Adolph Eichmann tras haber sido secuestrado por el Mossad en la Argentina y llevado en secreto a Israel.

“Los psicópatas no tienen cura y se ha exacerbado algo que ya se ha evaluado”, remarcó el fiscal Hugo Almirón, quien durante su alegato repasó las diferentes pericias forenses a las que fue sometido Carmona. “Él mismo reveló la ausencia absoluta del arrepentimiento, del dolor por lo que causó a los otros. Ha contestado ‘qué sentido tiene sino lo voy a resucitar’. Hay ausencia de cura para la psicopatía”, señaló el representante del ministerio público fiscal.

hiena humana.jpg

"¿Por qué lo apuñala Bocalón?", le preguntó el abogado de la familia de la víctima en la primera audiencia. "Eligió más el auto que su vida", respondió fríamente Carmona a lo que el letrado repreguntó "perdón, ¿cómo?" y la "Hiena humana" insistió: "eligió más el auto que su vida. El auto era más valioso para él que su vida. Yo no podía hacer que baje del auto utilizando palabras obscenas. Algo tenía que hacer, tampoco podía bajarme del auto porque sí no más o porque el hombre no me quería dar el auto”.

Quienes siguieron el proceso judicial aseguran que nunca a lo largo de las audiencias carmona mostró arrepentimiento, dolor o empatía algunos. "No lo puede hacer. Todos los peritos psicólogos y psiquiatras que han trabajado con él a lo largo de los 38 años que lleva preso lo definen como un psicópata", señaló el fiscal.