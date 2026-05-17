Un temporal de nieve sorprendió a una provincia del centro del país: las postales

nieve carolina

Rutas congeladas y cortes preventivos en San Luis por la nieve

El temporal de nieve dio paso a un domingo con un frío extremo, registrándose temperaturas mínimas de hasta -6°C. Esta combinación de humedad previa y congelamiento inmediato derivó en la formación de peligrosas capas de hielo sobre el asfalto, obligando a la Policía provincial y a los municipios a interrumpir el tránsito en sectores clave:

Ruta Provincial 9 (Tramo 1): Corte total preventivo en el trayecto que une San Francisco del Monte de Oro con La Carolina.

Ruta Provincial 9 (Tramo 2): Tránsito interrumpido desde la tarde del sábado en el camino que conecta Nogolí con Río Grande.

Villa de Merlo: La municipalidad clausuró el acceso al Camino al Filo debido al congelamiento de la calzada, advirtiendo además que varias calles internas de la ciudad presentan sectores con hielo.

Potrero de los Funes: Bomberos y efectivos policiales desplegaron operativos de control y prevención del tránsito en los accesos de la localidad turística por la presencia de escarcha.

nieve san luis Nieve en La Carolina, San Luis. Foto cortesía Infomerlo

Recomendaciones para circular:

Las autoridades locales informaron que el marcado descenso de las temperaturas se extenderá, al menos, hasta el amanecer del lunes. Ante la posible formación de nuevas placas de hielo, se solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad: