Un temporal de nieve sorprendió a una provincia del centro del país: las postales
El ingreso de un frente de aire polar derivó en un fin de semana con nevadas en zonas del centro del país.
El frío se hace sentir con fuerza en casi todo el país, y aunque la provincia de San Luis es conocida por sus imponentes paisajes serranos, la caída de nieve no deja de ser un fenómeno que sorprende, tal cual ocurrió este fin de semana, cuando varias localidades se tiñeron de blanco.
Si bien ya ha sucedido en otras oportunidades, la intensidad de este fin de semana largo de mayo regaló postales que habitualmente se asocian más a la Patagonia que a la región de Cuyo, acompañadas por un desplome del termómetro que obligó a activar operativos de emergencia.
El fenómeno comenzó a manifestarse con fuerza el viernes 15 y sábado 16 de mayo, cuando la pintoresca localidad de La Carolina se convirtió en el epicentro de una jornada inolvidable. El fenómeno también se registró en la vecina Estancia Grande y en la zona de Altas Cumbres en la provincia de Córdoba.
El ingreso de un frente de aire polar, advertido previamente por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), cubrió las sierras con un manto blanco y generó la caída de nieve y aguanieve en diversos puntos del territorio puntano.
Rutas congeladas y cortes preventivos en San Luis por la nieve
El temporal de nieve dio paso a un domingo con un frío extremo, registrándose temperaturas mínimas de hasta -6°C. Esta combinación de humedad previa y congelamiento inmediato derivó en la formación de peligrosas capas de hielo sobre el asfalto, obligando a la Policía provincial y a los municipios a interrumpir el tránsito en sectores clave:
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Ruta Provincial 9 (Tramo 1): Corte total preventivo en el trayecto que une San Francisco del Monte de Oro con La Carolina.
Ruta Provincial 9 (Tramo 2): Tránsito interrumpido desde la tarde del sábado en el camino que conecta Nogolí con Río Grande.
Villa de Merlo: La municipalidad clausuró el acceso al Camino al Filo debido al congelamiento de la calzada, advirtiendo además que varias calles internas de la ciudad presentan sectores con hielo.
Potrero de los Funes: Bomberos y efectivos policiales desplegaron operativos de control y prevención del tránsito en los accesos de la localidad turística por la presencia de escarcha.
Recomendaciones para circular:
Las autoridades locales informaron que el marcado descenso de las temperaturas se extenderá, al menos, hasta el amanecer del lunes. Ante la posible formación de nuevas placas de hielo, se solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad:
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Reducir la velocidad de manera considerable.
Evitar frenadas o maniobras bruscas que puedan hacer perder el control del vehículo.
Mantener siempre las luces bajas encendidas.
Conservar una distancia prudente y más amplia de lo habitual con respecto al auto de adelante.
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