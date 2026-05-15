Tragedia en Córdoba: una nena de 5 años murió aplastada por el portón de su casa

nena porton cordoba La tragedia conmociona a la ciudad de Córdoba

La nena fue intervenida quirúrgicamente, pero no logró sobrevivir a la gravedad de su cuadro. Su deceso fue confirmado poco antes de las 21.

Tragedia en Almagro: un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Otra impactante tragedia ocurrió también el jueves, pero esta vez en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre de 73 años murió luego de que un pesado portón metálico se desplomara sobre él dentro de una gomería ubicada sobre avenida Córdoba al 3400.

El hechogeneró una fuerte conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que observaron el amplio operativo desplegado frente al local ubicado entre las calles Mario Bravo y Billinghurst.

De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, la víctima se encontraba dentro del comercio cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, la estructura metálica se desprendió de manera repentina y terminó aplastándolo. El hombre quedó atrapado debajo del portón y sufrió gravísimas heridas.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir en las tareas de rescate. Minutos más tarde también arribó personal del SAME, que intentó reanimar a la víctima mediante maniobras de RCP.

Sin embargo, pese al trabajo de los equipos de emergencia, los médicos terminaron confirmando el fallecimiento del hombre.