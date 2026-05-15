Horror en Córdoba: una alumna de 15 años murió en una escuela aplastada por un arco de fútbol
La estructura de hierro no estaba amurada, por lo que se cayó justo encima de la zona media del cuerpo de la víctima. La joven falleció en menos de 24 horas.
Una adolescente de 15 años murió este viernes debido a las lesiones que sufrió el jueves de esta semana, cuando se le cayó encima un arco de fútbol en el predio de su colegio en Jesús María, Córdoba.
La Justicia de Córdoba comenzó a investigar las instalaciones del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) 294 "Santa Catalina" para intentar esclarecer las circunstancias en las que Angelina Espinoza terminó aplastada por la estructura de hierro durante un recreo del jueves a la tarde.
Testigos de la secuencia confirmaron que Angelina se subió a hombros de un compañero y, jugando, se agarró del parante del arco de hierro con tanta mala suerte que la estructura se le vino encima y el travesaño la golpeó a la mitad del cuerpo.
La adolescente quedó tendida en el suelo con el caño cruzado sobre el abdomen. Sus compañeras del cuarto año de secundaria afirmaron luego que el arco de fútbol "siempre estuvo así", sin amurar a la pared para poder moverlo.
Apenas ocurrió el accidente Angelina reportó un dolor abdominal muy fuerte, y su padrastro la llevó en el acto a la clínica Viale, en Jesús María, donde se ordenó un estudio por imágenes y la inmediata internación de la adolescente en terapia intensiva.
En diálogo con radio Cadena 3 de Córdoba el comisario inspector Leonardo Vivas, de la Departamental Colón, explicó que la joven "llegó lúcida" al centro médico, pero que "luego se descompensa con ese dolor en el abdomen que tenía".
"Entró en shock room, con un paro cardiorrespiratorio. La estabilizaron e hicieron todos los estudios. Ahí se dieron con que tenía un tipo de hemorragia", indicó el funcionario de la Policía de Córdoba.
Angelina fue operada de urgencia y luego volvió a su cama en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pero falleció a las dos de la madrugada del viernes, según fuentes policiales, por un shock hipovolémico.
"Se llegó al diagnóstico y el cuadro evolucionó rápidamente hasta el resultado que conocemos", confirmó este viernes José Obregón, director médico de la clínica, en declaraciones al canal El Doce de Córdoba.
La comunidad de la escuela secundaria ubicada en el barrio Totoral de Jesús María quedó en estado de luto este viernes.
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