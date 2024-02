La policía le robó unas joyas que los ladrones no pudieron llevarse valuadas en miles de dólares

Rocío Álvarez Navarro dijo en Eldoce.tv: “Yo estaba de vacaciones en las sierras y llamé al 911. Una vecina salió al pasillo y alertó que estaba llegando la Policía entonces los ladrones escaparon”.

De acuerdo a la denuncia, a los ladrones se les rompió un bolso con joyas y otras pertenencias que no lograron llevarse. y los policías realizaron el secuestro de las cosas. “Está filmado y hay fotos”, remarcó la mujer.

La convocaron a la unidad judicial para devolverle las alhajas que, para ella, tienen un “alto valor sentimental” y hoy por hoy cuestan más de 10 mil dólares en total.

“Fui cuatro veces y realicé más de 10 declaraciones detallando mis objetos, de dónde procedía cada uno, hasta llevé fotos mías con las alhajas puestas”, detalló.

Desde la comisaría aceptaron reponerle la bolsa con joyas, pero cuando la abrió se llevó una nueva sorpresa: “Me las reemplazaron por bijouterie barata desteñida, mis cadenas de oro no están, mis anillos no están, me dijeron que era lo mío, pero no es lo mío”.

El abogado de la mujer, Carlos Nayi, afirmó: “El hecho está probado, lo que se ha secuestrado está registrado en un acta y con material videográfico”, señaló.