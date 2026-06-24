Corrientes: condenaron a un curandero por abuso sexual, estafas y extorsión

Una mujer también fue condenada

En el proceso judicial también estuvo involucrada una mujer identificada como R. A. R., según la información publicada por El Litoral. Inicialmente, la Fiscalía la había acusado de participar en la red de engaños económicos.

Sin embargo, durante el juicio los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para demostrar su participación en los hechos vinculados a las estafas. Por ese motivo, en un principio la mujer fue absuelta de esas acusaciones y también quedó eximida de afrontar las costas correspondientes a esa parte del proceso.

No obstante, la evaluación final del Tribunal de Juicio de Mercedes determinó que sí tuvo participación en un episodio ocurrido en enero de 2024. Según el fallo, quedó acreditado que actuó junto al principal acusado en un hecho de extorsión dirigido contra la misma víctima.

Los jueces consideraron probado que ambos intervinieron en una situación intimidatoria cuyo objetivo era obtener dinero mediante amenazas, por lo que la mujer fue condenada como coautora material del delito de extorsión.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y anunció que, en una próxima audiencia, la querella, la fiscalía y las defensas presentarán sus alegatos finales y la pena que corresponderá aplicar. Luego de esa instancia, los jueces darán a conocer la condena definitiva y la cantidad de años de prisión que deberán cumplir los dos condenados.