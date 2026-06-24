Corrientes: condenaron a un curandero por abuso sexual, estafas y extorsión
El hombre fue hallado culpable por decisión unánime. Una mujer también fue condenada como coautora material del delito de extorsión.
Un curandero de Corrientes fue condenado por los delitos de estafas, abuso sexual con acceso carnal y extorsión. El veredicto fue dictado por el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad de Mercedes tras una decisión unánime.
La causa se inició a raíz de la denuncia de una mujer de la misma localidad correntina a partir de una serie de hechos ocurridos entre octubre de 2023 y enero de 2024. Según determinaron los jueces tras analizar las pruebas reunidas durante el proceso, el acusado, identificado por las iniciales G. N. G., desarrolló de manera sostenida distintas maniobras de engaño económico y situaciones de abuso contra la víctima.
Abuso sexual, amenazas y estafas
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, las conductas atribuidas al imputado no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de una secuencia de acciones que se extendió durante varios meses. Los magistrados concluyeron que existió un accionar sistemático mediante el cual el hombre obtuvo beneficios económicos a través de engaños y, al mismo tiempo, cometió abusos sexuales contra la víctima.
Por esa razón, el tribunal consideró que los delitos debían encuadrarse bajo la figura de delito continuado y en concurso real, una calificación que podría influir en el monto de la pena.
Los jueces sostuvieron que el acusado llevó adelante un verdadero raid delictivo, combinando abusivas y defraudatorias con actos de violencia sobre la denunciante.
Una mujer también fue condenada
En el proceso judicial también estuvo involucrada una mujer identificada como R. A. R., según la información publicada por El Litoral. Inicialmente, la Fiscalía la había acusado de participar en la red de engaños económicos.
Sin embargo, durante el juicio los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para demostrar su participación en los hechos vinculados a las estafas. Por ese motivo, en un principio la mujer fue absuelta de esas acusaciones y también quedó eximida de afrontar las costas correspondientes a esa parte del proceso.
No obstante, la evaluación final del Tribunal de Juicio de Mercedes determinó que sí tuvo participación en un episodio ocurrido en enero de 2024. Según el fallo, quedó acreditado que actuó junto al principal acusado en un hecho de extorsión dirigido contra la misma víctima.
Los jueces consideraron probado que ambos intervinieron en una situación intimidatoria cuyo objetivo era obtener dinero mediante amenazas, por lo que la mujer fue condenada como coautora material del delito de extorsión.
Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y anunció que, en una próxima audiencia, la querella, la fiscalía y las defensas presentarán sus alegatos finales y la pena que corresponderá aplicar. Luego de esa instancia, los jueces darán a conocer la condena definitiva y la cantidad de años de prisión que deberán cumplir los dos condenados.
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