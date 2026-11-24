Corrientes: orinaron en su vereda, les habló por la cámara y se la destruyeron de un piedrazo
El video, que no demoró en viralizarse en redes sociales, muestra a tres personas que frenaron con sus motos para saciar sus necesidades en la vereda.
Un vecino del barrio 17 de Agosto, en la ciudad de Corrientes, vivió una violenta situación en la puerta de su domicilio cuando intentó frenar un acto de vandalismo e incivilidad a través del altavoz de su cámara de seguridad y terminó con el dispositivo destrozado a pedradas.
Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron indignación entre los usuarios.
Cómo fue la secuencia en un barrio de Corrientes
De acuerdo con el registro horario de la grabación, el episodio se produjo alrededor de las 5:07 de la madrugada del pasado domingo. En el inicio del video se observa a un grupo de personas que circulaba en al menos dos motocicletas detenerse frente a la vereda de la vivienda, mientras una mujer orinaba en la calle junto a uno de los rodados.
Al advertir la escena en tiempo real, el propietario de la casa utilizó el sistema de audio bidireccional de la cámara —que además contaba con seguimiento automático de movimiento— para llamarles la atención. Lejos de disculparse o retirarse en silencio, los involucrados reaccionaron con furia.
Insultos y ataque contra la cámara
Al escuchar la voz proveniente del dispositivo, la mujer miró hacia el frente de la vivienda, se subió a una de las motos y comenzó a proferir insultos hacia el dueño de casa. De inmediato, un hombre de remera clara, bermuda y gorra apareció en escena, encaró directamente hacia la cámara y lanzó una catarata de agravios y amenazas.
Mientras la mujer y otros acompañantes le pedían a los gritos que se subiera a la moto para irse del lugar —incluso en el momento en que un automóvil pasaba por la cuadra—, el agresor tomó un objeto contundente del suelo, apuntó hacia el frente de la propiedad y lo arrojó con fuerza contra el equipo de videovigilancia.
El impacto dio de lleno en el aparato, que quedó desencajado y fuera de ángulo, registrando en los últimos segundos únicamente una imagen borrosa de la calle acompañada por los ladridos de los perros del vecindario y los últimos insultos del agresor antes de huir.
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