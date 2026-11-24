Mientras la mujer y otros acompañantes le pedían a los gritos que se subiera a la moto para irse del lugar —incluso en el momento en que un automóvil pasaba por la cuadra—, el agresor tomó un objeto contundente del suelo, apuntó hacia el frente de la propiedad y lo arrojó con fuerza contra el equipo de videovigilancia.

El impacto dio de lleno en el aparato, que quedó desencajado y fuera de ángulo, registrando en los últimos segundos únicamente una imagen borrosa de la calle acompañada por los ladridos de los perros del vecindario y los últimos insultos del agresor antes de huir.