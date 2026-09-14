Corrientes: se hizo pasar por su mujer para citar al amante de ella en un bosque y lo apuñaló

La discusión escaló hasta niveles insospechados -por la víctima, al menos- hasta que RDP le disparó con un arma de fuego y luego lo apuñaló en el abdomen como parte de un forcejeo.

El amante engañado tuvo que hacer un esfuerzo para salir del monte y volver a su casa a pie. Una vez en su domicilio pidió ayuda y al final de este lunes seguía internado en grave estado en un centro médico local.

RDP se presentó por voluntad propia en la comisaría de Esquina y quedó detenido de inmediato.