Corrientes: joven fue brutalmente agredido por una patota de rugbiers

RUGBIERS ataque joven corrientes

Según el sitio Corrientes hoy, el ataque ocurrió al finalizar la segunda jornada del carnaval correntino. En ese contexto, unos nueve jóvenes fueron grabados mientras le pegaban Chávez en las inmediaciones del Corsódromo.

En los videos se puede apreciar cómo varias personas formaron un círculo y empezaron a pegarle a la víctima mientras estaba tirada en el piso. Allí mismo recibió una fuerte patada en la cabeza.

La Justicia inició una investigación e identificó a cuatro de los atacantes que golpearon a Leandro Chávez, informó El Litoral.

“Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana cuando a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”, contó la víctima en Radio Sudamericana.

El joven aseguró que esa noche estuvo con tres amigos y “no tuvimos problemas con nadie”, por lo que no etiende por qué lo atacaron. “Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios, yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, explicó.