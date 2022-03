Virasoro: fotografiaron a la ex directora dentro del hogar de niños, mientras se suman mas denuncias

Cuando los habitantes se enteraron de lo sucedido salieron a la calle pidiendo justicia, y no hubo mas remedios que desempolvar la causa. La ahora ex directora, presionada por la sociedad correntina, no tuvo mas remedio que renunciar a su cargo, mientras en forma paralela un abogado querellante presentaba el pedido de detención para la mujer.

Cuando todo parecía calmarse, porque la justicia al fin comenzaba a investigar, el escandalo volvió a estallar. Sonia Prystupczuk apareció en el hogar de niños y su presencia fue fotografiada por los vecinos del lugar.

La mujer denunciada continuó yendo al hogar como si nada ocurriera y no hubo ningún funcionario judicial ni policial que se lo prohibiera. Una de las vecinas, la vio y logro fotografiarla, divulgó la imagen en redes sociales y Virasoro estalló de ira. Además lograron tomar la imagen del vehículo oficial provisto por el gobierno de la provincia de Corrientes que la mujer sigue utilizando sin ningún pudor.

"Es todo mentira, nunca renuncio nunca se fue la hdp...", se escucha decir a una voz femenina en un video grabado en la puerta del hogar.

Pesa sobre la ex directora de la institución, Sonia Andrea PRYSTUPCZUK, una denuncia por el delito de corrupción de menores y facilitación a la prostitución radicada en la fiscalía de Virasoro por el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, por tal motivo no debería ingresar a la institución.

Esta imagen ha sembrado la duda entre la sociedad si es que realmente renunció, o como dicen los propios habitantes del lugar "nos están tomando el pelo" de lo contrario la justicia sigue sin hacer nada ante tamaña acusación

En las ultimas horas el fiscal de instrucción de Virasoro, Julio Cazarré, le tomó declaración a la niña S en cámara Gesell, la victima que hoy tiene 17 años, quien dijo que durante su estadía en el hogar “Rincón de Luz” había sufrido un abuso, sin recibir ayuda alguna por parte de las autoridades de la institución ni de la justicia.

Agregó que fue un hombre y que, tras haber pedido ayuda a la directora, recibió como respuesta un castigo de 15 días de encierro. Por su parte la directora, hizo justicia según su criterio y por manos propia, y sentenció que la culpa era de la menor. La niña S., continuó su declaración denunciando haber recibido maltratos y golpes por parte de Sonia, lo que la llevó a realizar tres intentos de suicidio, aún estando dentro del hogar.

En las ultimas horas, habitantes de la ciudad de Virasoro, divulgaron un alerta ante la posibilidad de salir masivamente a las calles de la ciudad si no hay respuestas de la Justicia. "Será una marcha doblemente mayor a la ultima que se realizo hace 48horas".