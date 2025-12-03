Corte total en la Autopista Dellepiane: cuándo y cuáles son los desvíos
La interrupción del tránsito por obras de mejoras y modernización requerirá de importantes desvíos para todos los vehículos.
La circulación en el sur de la Ciudad de Buenos Aires se verá gravemente afectada por un cierre total de la Autopista Dellepiane por casi cuatro días, en el marco del próximo fin de semana largo, por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María.
La Autopista Dellepiane será cerrada totalmente al tránsito, en ambos sentidos, desde las 22 horas del viernes 5 de diciembre hasta las 5 horas del martes 9 de diciembre.
El motivo es la demolición del Puente Río Negro, una obra que busca construir un nuevo cruce que se inaugurará recién en abril de 2026.
Corte en Autopista Dellepiane: desvíos obligatorios para vehículos y colectivos
La interrupción del tránsito requerirá de importantes desvíos para todos los vehículos, tanto particulares como de transporte pesado, así como para las líneas de colectivo que circulan por Dellepiane.
Sentido a Provincia (Hacia Riccheri): Quienes circulen por la Autopista 25 de Mayo deberán continuar por la Autopista Perito Moreno. Desde allí, el tránsito será redirigido hacia el Acceso Oeste o se empalmará con la Avenida General Paz para luego conectar con la Autopista Riccheri.
Sentido a Centro (Desde Provincia): Los vehículos que ingresen a la Ciudad deberán tomar la Avenida General Paz (mano hacia el Río de la Plata) y desviarse a la altura de Av. Juan B. Justo. Luego, podrán tomar la Autopista Perito Moreno rumbo al Centro.
Adicionalmente, se informa que las tareas de ensanche del Puente de Avenida Escalada comenzarán el 1 de diciembre. Los desvíos de colectivos en las líneas 56, 114, 180, 7, 101, 193, 86 y 145 en la Colectora Dellepiane Sur y Lacarra comenzarán a regir a partir del 15 de diciembre.
Los cortes, por diferentes obras de mejoras y modernización de la Autopista Dellepiane, iniciaron en septiembre. Desde entonces, tuvieron lugar distintas afectaciones al tránsito a lo largo de la traza.
