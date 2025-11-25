Cierran durante tres noches un tramo de la Autopista Dellepiane: todos los detalles

Además, se debe tener en cuenta que, con motivo de las obras en marcha, se está restringiendo la calzada de la autopista Dellepiane en ambos sentidos, entre Piedra Buena y avenida Argentina - Larrazábal por lo cual se encuentran afectadas las banquinas y parte del carril derecho.

Las obras de la Ciudad transformarán a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad: contemplan la refuncionalización de sus ingresos y egresos, y en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo del Metrobus, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de autopista 25 de Mayo. Este corredor será doble mano, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón.

El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes hoy interrumpen la circulación a 600 metros de General Paz.

A su vez, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr, y bicisendas.