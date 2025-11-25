Cierran durante tres noches un tramo de la Autopista Dellepiane: todos los detalles
El corte se realizará en ambos sentidos entre Larrazábal y avenida General Paz para montar un puente.
La autopista Dellepiane permanecerá cortada en ambos sentidos durante tres noches a partir de este martes 25 y hasta el hasta el jueves 27 entre Larrazábal y avenida General Paz, en el marco de las obras de renovación integral.
El cierre se realizará esta noche, mañana y el jueves, desde las 22 y hasta las 5. En el lugar, se van a montar las vigas que formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena, que se está construyendo sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de General Paz.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) informaron que se realizarán ciertos desvíos para garantizar la circulación vehicular en la zona.
Cierre de la autopista Dellepiane: cuáles son los desvíos
El tránsito que circule por la autopista Riccheri en sentido al centro porteño será desviado hacia Avenida General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos como empalmar con autopista Perito Moreno, avenida Directorio, avenida San Juan, avenida Roca o avenida 27 de Febrero.
En sentido contrario, hacia provincia, el tránsito que por autopista Dellepiane deberá salir en Larrazábal y de ahí podrá seguir hasta la avenida General Paz por colectora, o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de autopista Perito Moreno, para conectar con General Paz – Riccheri.
Además, se debe tener en cuenta que, con motivo de las obras en marcha, se está restringiendo la calzada de la autopista Dellepiane en ambos sentidos, entre Piedra Buena y avenida Argentina - Larrazábal por lo cual se encuentran afectadas las banquinas y parte del carril derecho.
Las obras de la Ciudad transformarán a la autopista Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad: contemplan la refuncionalización de sus ingresos y egresos, y en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo del Metrobus, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de autopista 25 de Mayo. Este corredor será doble mano, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón.
El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad.
Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes hoy interrumpen la circulación a 600 metros de General Paz.
A su vez, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr, y bicisendas.
