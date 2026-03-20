Cosquín: cuál es la hipótesis del abuelo de la Niña E sobre la desaparición de la chiquita de 2 años
Marcelo explicó por C5N cómo cree que su nieta desapareció en Cosquín.
El abuelo de la Niña E, la chiquita de dos años que desapareció y fue hallada en Cosquín, explicó este viernes por C5N cuál es su hipótesis sobre lo que pasó con su nieta.
“Se la llevaron", aseguró Marcelo, quien sostuvo que la nena no pudo haberse ido sola y planteó la posibilidad de que haya sido sustraída del arenero donde jugaba.
Además, el abuelo de la nena enfatizó que la familia "nunca tuvo problemas con nadie", buscando descartar que la desaparición fuera un ajuste de cuentas o represalia contra ellos.
A diferencia de la sospecha de la familia, los investigadores y autoridades locales manejan dos líneas de investigación: una es que la Niña E salió por una puerta que quedó abierta y se perdió por sus propios medios en la zona de pastizales; y la otra apunta a una intervención de terceros, lo que implica la posibilidad de un secuestro, que fue la línea que finalmente impulsó la movilización social y la activación del Alerta Sofía.
Qué dijo la encargada del circo donde desapareció la Niña E
La Policía de Córdoba localizó este jueves en un predio de Cosquín a Esmeralda, una nena de dos años que había desaparecido el día anterior. La familia de la menor reportó que había un circo instalado en la zona donde se perdió, y que los encargados no le dejaron a la madre de la pequeña entrar al predio para buscarla.
El circo estuvo en Cosquín el miércoles. Los nenes de la zona disfrutaron encantados del show y cuando terminó la función los artistas se dispusieron a mudarse, hasta que quedaron involucrados en la búsqueda de Esmeralda, de dos años, que había sido vista por última vez cerca de su hogar en el barrio San José Obrero, en esa misma localidad de Córdoba.
"Nos encontramos completamente a disposición de la Justicia. Estamos en La Cumbre, tenemos previstas funciones para el fin de semana. El miércoles a las 5 de la tarde llegaron al terreno, nos pusimos a disposición y dio resultado negativo", reveló la encargada del circo al canal El Doce de Córdoba.
"Somos cinco los integrantes, somos un circo pequeño. Una vez que firmamos todo, nos quedamos tranquilos, pero tres de nosotros nos quedamos durmiendo al lado de los vehículos porque en el medio hubo muchas amenazas", señaló la mujer en referencia al trato con las autoridades.
"Tenemos miedo de que nos usen de perejiles y nos pongan algo", deslizó.
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