Cosquín: cuál es la hipótesis del abuelo de la Niña E sobre la desaparición de la chiquita de 2 años

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Qué dijo la encargada del circo donde desapareció la Niña E

La Policía de Córdoba localizó este jueves en un predio de Cosquín a Esmeralda, una nena de dos años que había desaparecido el día anterior. La familia de la menor reportó que había un circo instalado en la zona donde se perdió, y que los encargados no le dejaron a la madre de la pequeña entrar al predio para buscarla.

El circo estuvo en Cosquín el miércoles. Los nenes de la zona disfrutaron encantados del show y cuando terminó la función los artistas se dispusieron a mudarse, hasta que quedaron involucrados en la búsqueda de Esmeralda, de dos años, que había sido vista por última vez cerca de su hogar en el barrio San José Obrero, en esa misma localidad de Córdoba.

"Nos encontramos completamente a disposición de la Justicia. Estamos en La Cumbre, tenemos previstas funciones para el fin de semana. El miércoles a las 5 de la tarde llegaron al terreno, nos pusimos a disposición y dio resultado negativo", reveló la encargada del circo al canal El Doce de Córdoba.

"Somos cinco los integrantes, somos un circo pequeño. Una vez que firmamos todo, nos quedamos tranquilos, pero tres de nosotros nos quedamos durmiendo al lado de los vehículos porque en el medio hubo muchas amenazas", señaló la mujer en referencia al trato con las autoridades.

"Tenemos miedo de que nos usen de perejiles y nos pongan algo", deslizó.