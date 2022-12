Récord histórico de venta de autotest para COVID-19

Esta cifra casi duplica el pico máximo anterior de dispensas que fue en los últimos días de mayo con 5.645 dispensas por día.

Además, casi el 50% de las personas que realizaron los autotest resultaron positivos, en coincidencia con el aumento de casos de coronavirus que se vienen registrando.

Hasta ahora el incremento en las dispensas se registraba sobre todo en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, pero en la última semana comenzó a extenderse a todo el país, indicó la Cofa en un comunicado de prensa.

Actualmente existen seis marcas de autotest disponibles en las farmacias de todo el país para que la ciudadanía pueda acceder a su control ante la sospecha de contagio de Covid-19.

Dónde se reportan los resultados

Desde la Confederación recordaron que los resultados se deben reportar dentro de las 24 horas de la dispensación mediante diversas vías: comunicándose directamente con la farmacia; escaneando el código QR que provee el farmacéutico al momento de la dispensa o ingresando el resultado a la web http://autotestfarmacia.org/.

Asimismo, aclararon que los resultados informados, ya sea por medio de la propia farmacia o por el paciente mediante su teléfono celular, son declarados por la Cofa al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria para sumar esos datos al análisis de la situación general del país.

También explicaron que cada usuario tiene un máximo de siete días en la opción "lo haré más adelante", que cada producto tiene un número de serie asociado al DNI del usuario y que es recomendable consultar al farmacéutico acerca de las instrucciones de uso.

Por último, sobre la realización del autotest, sostuvieron que las fosas nasales deben estar limpias, advirtieron que la prueba "debe realizarse inmediatamente después de abierta" y recordaron que "es importante el descarte correcto de todo el material luego de su utilización en bolsa cerrada".

Cuál es el protocolo para las personas que presentan síntomas

Ante la suba de casos positivos de coronavirus, las autoridades sanitarias recordaron cuál es el protocolo que deben seguir las personas que tengan síntomas.

Según destacaron desde el Ministerio de Salud, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

También se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).

En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, sólo debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones según edad y condición.