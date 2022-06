Quirós: "Los casos de Covid-19 se estabilizaron y comenzarán a bajar en las próximas semanas"

"Llevamos cinco semanas de aumento de casos, interpretar la ola es muy complejo porque una parte de la sociedad ha decidido ya no testearse, entonces los números no tienen el nivel de representatividad que tenían antes. No obstante, lo que sabemos es que en estos últimos días dejaron de aumentar y es probable que en las próximas semanas ya comience a descender", afirmó Quirós en declaraciones a Futuröck.